- Добавлена механика горения, включая зажигательные гранаты и воспламеняющиеся объекты окружения
- Добавлены некоторые новые способности для врагов
Доработки:
- Добавлены недостающие анимации для катсцен сюжетных миссий
- Добавлены новые анимации с использованием оружия
- Добавлен разброс стартовых параметров для новобранцев
- Улучшена оптимизация
Баланс:
- Изменен алгоритм выдачи класса новобранцу в сторону большего разнообразия
Баги:
- Исправлен ряд ошибок на отдельных картах
- Исправлена ошибка с сохранением области дыма
- Исправлена ошибка с покупкой снаряжения в ангаре
- Починена камера при загрузке миссии
- Скорректировано отображение параметров бойцов в миссиях
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