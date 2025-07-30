 Skip to content
POPULAR TODAY Grounded 2 Counter-Strike 2 Marvel Rivals Deadlock SUPERVIVE WUCHANG: Fallen Feathers
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
30 July 2025 Build 19409980 Edited 30 July 2025 – 08:59:29 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Новое:
  1. Добавлена механика горения, включая зажигательные гранаты и воспламеняющиеся объекты окружения
  2. Добавлены некоторые новые способности для врагов


Доработки:
  • Добавлены недостающие анимации для катсцен сюжетных миссий
  • Добавлены новые анимации с использованием оружия
  • Добавлен разброс стартовых параметров для новобранцев
  • Улучшена оптимизация


Баланс:
  • Изменен алгоритм выдачи класса новобранцу в сторону большего разнообразия


Баги:
  • Исправлен ряд ошибок на отдельных картах
  • Исправлена ошибка с сохранением области дыма
  • Исправлена ошибка с покупкой снаряжения в ангаре
  • Починена камера при загрузке миссии
  • Скорректировано отображение параметров бойцов в миссиях

Changed files in this update

Windows Linux Russian Depot 3225011
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link