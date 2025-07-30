感谢各位玩家提出的 “一键更换装备” 功能建议，作者已经详细记录下来了。

目前游戏刚发售，版本还在初期阶段，此时贸然开发新功能可能会引发 bug，反而影响大家的游玩体验。

所以请各位稍作等待，作者在此郑重承诺，等过几天版本稳定后，一定会第一时间更新 “一键更换装备” 功能

敬请期待！

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：173962599

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

再次感谢大家的理解与支持，作者会努力优化游戏体验，不辜负各位的期待！

以下是更新内容：

1、新增鼠标样式、现在会有剑样式的鼠标了

2、修复通关奖励中、钱币×6666的描述不对的问题

3、为设置面板按钮设置了点击音效

4、修复任务面板全部领取没有提示音效的问题

5、修复花木兰技能描述有错别字的问题

6、增加强化指引，强化是可以继承的

7、修复竞技界面，玩家和战力标题文字显示错误的问题

8、竞技和悬赏Boss的积分结算变更，原为:每次倒计时结束时才增长，现在修改为，每次战斗都增长通关积分。

9、挑战、竞技、世界Boss 修改为，每次挑战都能获得5通关积分（无论胜利还是失败）

10、修复讨伐boss积分每分钟会自动增加10的bug

11、修复图鉴积分说明不对的问题

12、修复任务 -英灵佩戴八件装备 无法正确完成的bug