大家好，《九州：立志》EA第三次大更新发布啦。本次更新意在将战斗内容补全，然后就是优化一直被吐槽的赛马玩法，家族成员现在可直接作为门客安排且不占用门客位置，子婿关系也进一步扩展了。

开发者的碎碎念：

游戏从去年11月份上线，至今8个多月吧，游戏内容也在每次更新中逐渐丰富，这自然离不开大家的反馈和建议。当前的开发目标还是以正式版上线为主（期望是明年初），如果大家要问正式版还会更新哪些内容，或者下次更新哪些内容，亦或是能不能更新这个。作为一个严谨和选择困难的开发者，我也只能给你一个模棱两可的回答。虽然会有些计划更新的内容列表，但每次要更新的内容我也只会在开始更新前去计划，所谓计划也可能随着开发过程而改变。所以大家在表达此类想法时，可以说“希望能有什么xxx玩法”ːlunar2019piginablanketː。话虽如此，但下次更新如无其它计划变更，应该会更新创意工坊。

碎碎念结束了，说下本次更新的主要内容吧。

塞外是位于左上角的一个新的区域，虽然地图蛮大的，但内容不是太多，主要是添加了一些敌人和BOSS。此区域内会刷新较强的敌人，偶尔也会刷新一些拥有高级功法的敌人，战斗力一定后才能通过此地。然后刷新的采集点采集到的资源稀有度会更高些。

九重塔则是类似于比武大会和论剑的挑战场景，每4年开放一次，每次可从1层开始挑战至9级，有3次挑战次数，每层挑战完都可以选择一些奖励，算是贯穿前后期的战斗成长内容吧。

装备强化及炼化，强化能为装备增加额外词条，可以强化2次，金色装备强化后就有5个词条了。而炼化就是将词条重置为其它词条。无论是强化还是炼化，都要消耗材料，所以得准备大量的材料，炼化也需要不少钱。

赛马玩法原先的运气成分比较重，本身没什么参与感，因此失败就带来的很强的挫败感。

更新后的赛马大会为赛马添加了一些能力特性，能通过这些特性能直接了解赛马的强弱，虽然还是会有些随机因素，但能力较强的赛马基本都能赢过能力较低的赛马，随机性大大减少了。

不过这些特性并不会全部显示（还是需要一些猜测成分啦），有些特性会隐藏起来，可以通过花钱来查看。每次赛马都会获得赛马经验，经验积累起来后，对赛马的了解也会更多，能直接查看到的赛马特性也会更多。

因为去除了赛马倍率，每次投注只有一个赢家就太不得劲了，所以加入了对投注赛马的名次预测，你能预测几只赛马的成绩？

最后就是家族成员，简单说就是可以儿孙满堂，让家族成员也能充当免费劳动力了。

成年的家族成员及其对象可直接分配门客工作，不占用门客空间。

为家族成员说媒，为其介绍“你”相识的人

花些钱，通过媒婆为家族成员介绍一些异性对象

还补充了一些战斗功法，剩下的就是游戏性上的更新及BUG修复。

下面是详细的更新内容：

塞外

在地图左上角添加了新的塞外区域，战斗力一定后可以前往完成战斗挑战

塞外会刷新会主动攻击的外族队伍

塞外会刷新塞外逃犯，此为进阶版的恶人出没

九重塔

在地图中央上添加了九重塔

九重塔是一个挑战场景，由低层往高层挑战，每层挑战完都可获得奖励

九重塔每4年开启一次，与论剑错开

装备及功法

添加装备强化功能，可消耗材料为装备增加最多2个额外词条

添加装备炼化功能，炼化可将装备词条变化成其它词条

添加武器精通技艺，使用相应武器会获得武器精通经验，可增加使用相应武器时的基础伤害

弓与弩各添加了一个金色外功：乱射、狙杀

添加金色轻功：燕回、势返、固势、稳息

添加紫色轻功：讯影、讯攻、护身

将鞭子的外功统一成中等距离

为烈火心经添加额外效果：命中燃烧目标 或 使目标燃烧时，有概率使其身边的目标也燃烧

为论剑第一添加了额外的角色称号（更新后须完成一次才有称号）

战斗平衡

降低对多敌人战斗的经验获取

调整独狼的效果属性计算方式，属性增加由每层35%逐渐降低至每层15%（10人最大为185%）

最高闪避概率调整为75%

最高格挡概率调整为75%

最高免伤率调整75%

降低招架、伤害减免的最大影响数值

破甲现在会额外减少刚韧的伤害减免效果

赛马调整

为赛马添加了\[特性]，特性影响赛马的各项基础属性值（速度、耐力、爆发、斗性），各项特性的加成会影响赛马在比赛中的表现。

每只赛马都会生成2-4项特性，其中1-2项特性是可以直接查看到的，其余会显示成"？？"

可以花钱查看未显示完全的特性

添加赛马技艺，通过游玩赛马获得经验，可增加基础的赛马特性显示数量

现在每只赛马的投注都可以指定其名次(不再只有第一名有奖励)，移除了投注倍率

可以通过花钱增加单次投注的马券上限

增加了马券可兑换的奖励数量

家族相关

家族成员现在成年后会自动加入家族门客列表(包括其对象，不占用门客数量)

成年的家族成员现在可胜任所有门客工作

可以在家族成员界面为已成年且未有伴侣的成员说媒

拥有伴侣的家族成员现在也会生育子女

家族界面添加家族成员列表显示

添加书院关停功能

添加出售武馆功能

添加了荒废聚落功能

在地图上添加了家族队伍的名字面板，可以 实时看到家族队伍的位置与工作状态

增加聚落的基础仓库容量

降低聚落建筑的升级资源消耗数量

聚落制作添加开关选项

优化家族关系显示相关的问题

现在家族队伍货车上装备会自动归还仓库

将家族委托【物资运送】任务的运送物品修改为非商品，避免销售仓库商品时意外卖出

优化\[城市需求满足]工作(同时对多个城市进行需求满足时会在满足城市间回来买卖的问题)

在家族委托界面添加相关设置以设定哪些城市的委托会进行提示

性能优化

移除非必要的UI更新计算

移除非玩家的寻路优化处理

降低非玩家的移动速度计算频率

游戏性优化

探索场景添加键盘WASD移动支持

添加战败保护，在大地图中战斗失败后，不会被持续追击

添加新的存档方式，可以在存档界面启用

为各节日添加了开始提示

查看地图界面添加了时间面板，可以在此界面中让时间流逝

选择成员界面添加筛选功能

现在客栈投宿不会再超过最大投宿时间，在已有投宿时间中继续投宿只能延长投宿时间（可以当作投宿时间是设定目标时间，而不是增加时间）

调整主信息界面的显示及布局

优化大地图移动的一些逻辑

调整聊天界面的背景UI显示

现在击杀路匪有概率获知匪窝位置

修改了聚落在地图显示的名字颜色

降低建造/拆除产业所需的时间20天->10天

增加产业拆除后的重建保护时间2年->3年

BUG修复