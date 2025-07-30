大家好，《九州：立志》EA第三次大更新发布啦。本次更新意在将战斗内容补全，然后就是优化一直被吐槽的赛马玩法，家族成员现在可直接作为门客安排且不占用门客位置，子婿关系也进一步扩展了。
开发者的碎碎念：
游戏从去年11月份上线，至今8个多月吧，游戏内容也在每次更新中逐渐丰富，这自然离不开大家的反馈和建议。当前的开发目标还是以正式版上线为主（期望是明年初），如果大家要问正式版还会更新哪些内容，或者下次更新哪些内容，亦或是能不能更新这个。作为一个严谨和选择困难的开发者，我也只能给你一个模棱两可的回答。虽然会有些计划更新的内容列表，但每次要更新的内容我也只会在开始更新前去计划，所谓计划也可能随着开发过程而改变。所以大家在表达此类想法时，可以说“希望能有什么xxx玩法”ːlunar2019piginablanketː。话虽如此，但下次更新如无其它计划变更，应该会更新创意工坊。
碎碎念结束了，说下本次更新的主要内容吧。
塞外是位于左上角的一个新的区域，虽然地图蛮大的，但内容不是太多，主要是添加了一些敌人和BOSS。此区域内会刷新较强的敌人，偶尔也会刷新一些拥有高级功法的敌人，战斗力一定后才能通过此地。然后刷新的采集点采集到的资源稀有度会更高些。
九重塔则是类似于比武大会和论剑的挑战场景，每4年开放一次，每次可从1层开始挑战至9级，有3次挑战次数，每层挑战完都可以选择一些奖励，算是贯穿前后期的战斗成长内容吧。
装备强化及炼化，强化能为装备增加额外词条，可以强化2次，金色装备强化后就有5个词条了。而炼化就是将词条重置为其它词条。无论是强化还是炼化，都要消耗材料，所以得准备大量的材料，炼化也需要不少钱。
赛马玩法原先的运气成分比较重，本身没什么参与感，因此失败就带来的很强的挫败感。
更新后的赛马大会为赛马添加了一些能力特性，能通过这些特性能直接了解赛马的强弱，虽然还是会有些随机因素，但能力较强的赛马基本都能赢过能力较低的赛马，随机性大大减少了。
不过这些特性并不会全部显示（还是需要一些猜测成分啦），有些特性会隐藏起来，可以通过花钱来查看。每次赛马都会获得赛马经验，经验积累起来后，对赛马的了解也会更多，能直接查看到的赛马特性也会更多。
因为去除了赛马倍率，每次投注只有一个赢家就太不得劲了，所以加入了对投注赛马的名次预测，你能预测几只赛马的成绩？
最后就是家族成员，简单说就是可以儿孙满堂，让家族成员也能充当免费劳动力了。
成年的家族成员及其对象可直接分配门客工作，不占用门客空间。
为家族成员说媒，为其介绍“你”相识的人
花些钱，通过媒婆为家族成员介绍一些异性对象
还补充了一些战斗功法，剩下的就是游戏性上的更新及BUG修复。
下面是详细的更新内容：
塞外
在地图左上角添加了新的塞外区域，战斗力一定后可以前往完成战斗挑战
塞外会刷新会主动攻击的外族队伍
塞外会刷新塞外逃犯，此为进阶版的恶人出没
九重塔
在地图中央上添加了九重塔
九重塔是一个挑战场景，由低层往高层挑战，每层挑战完都可获得奖励
九重塔每4年开启一次，与论剑错开
装备及功法
添加装备强化功能，可消耗材料为装备增加最多2个额外词条
添加装备炼化功能，炼化可将装备词条变化成其它词条
添加武器精通技艺，使用相应武器会获得武器精通经验，可增加使用相应武器时的基础伤害
弓与弩各添加了一个金色外功：乱射、狙杀
添加金色轻功：燕回、势返、固势、稳息
添加紫色轻功：讯影、讯攻、护身
将鞭子的外功统一成中等距离
为烈火心经添加额外效果：命中燃烧目标 或 使目标燃烧时，有概率使其身边的目标也燃烧
为论剑第一添加了额外的角色称号（更新后须完成一次才有称号）
战斗平衡
降低对多敌人战斗的经验获取
调整独狼的效果属性计算方式，属性增加由每层35%逐渐降低至每层15%（10人最大为185%）
最高闪避概率调整为75%
最高格挡概率调整为75%
最高免伤率调整75%
降低招架、伤害减免的最大影响数值
破甲现在会额外减少刚韧的伤害减免效果
赛马调整
为赛马添加了\[特性]，特性影响赛马的各项基础属性值（速度、耐力、爆发、斗性），各项特性的加成会影响赛马在比赛中的表现。
每只赛马都会生成2-4项特性，其中1-2项特性是可以直接查看到的，其余会显示成"？？"
可以花钱查看未显示完全的特性
添加赛马技艺，通过游玩赛马获得经验，可增加基础的赛马特性显示数量
现在每只赛马的投注都可以指定其名次(不再只有第一名有奖励)，移除了投注倍率
可以通过花钱增加单次投注的马券上限
增加了马券可兑换的奖励数量
家族相关
家族成员现在成年后会自动加入家族门客列表(包括其对象，不占用门客数量)
成年的家族成员现在可胜任所有门客工作
可以在家族成员界面为已成年且未有伴侣的成员说媒
拥有伴侣的家族成员现在也会生育子女
家族界面添加家族成员列表显示
添加书院关停功能
添加出售武馆功能
添加了荒废聚落功能
在地图上添加了家族队伍的名字面板，可以实时看到家族队伍的位置与工作状态
增加聚落的基础仓库容量
降低聚落建筑的升级资源消耗数量
聚落制作添加开关选项
优化家族关系显示相关的问题
现在家族队伍货车上装备会自动归还仓库
将家族委托【物资运送】任务的运送物品修改为非商品，避免销售仓库商品时意外卖出
优化\[城市需求满足]工作(同时对多个城市进行需求满足时会在满足城市间回来买卖的问题)
在家族委托界面添加相关设置以设定哪些城市的委托会进行提示
性能优化
移除非必要的UI更新计算
移除非玩家的寻路优化处理
降低非玩家的移动速度计算频率
游戏性优化
探索场景添加键盘WASD移动支持
添加战败保护，在大地图中战斗失败后，不会被持续追击
添加新的存档方式，可以在存档界面启用
为各节日添加了开始提示
查看地图界面添加了时间面板，可以在此界面中让时间流逝
选择成员界面添加筛选功能
现在客栈投宿不会再超过最大投宿时间，在已有投宿时间中继续投宿只能延长投宿时间（可以当作投宿时间是设定目标时间，而不是增加时间）
调整主信息界面的显示及布局
优化大地图移动的一些逻辑
调整聊天界面的背景UI显示
现在击杀路匪有概率获知匪窝位置
修改了聚落在地图显示的名字颜色
降低建造/拆除产业所需的时间20天->10天
增加产业拆除后的重建保护时间2年->3年
BUG修复
修复公会兑换界面滚动时数量会清零的问题
修复仓库管理中没有\[精铜]\[精铁]设置的问题
修复销售仓库商品会销售不可选商品的问题(如金属工具、衣物)
修复书院出师声望显示大于100的问题
修复赛马兑换的相关错误
修复自动存档功能在同一个城市进出时总会存档的问题
修复非队伍角色在地图上看不到，导致进入城市会有很多角色选择的问题
修复交易界面锁定带品级商品不正确的问题
修复在仅有的队伍战斗前排离队时，前排成员没有补充的问题
修复论剑结束后角色队伍状态会不正确的错误
修复某些时候关闭角色信息面板后，无法操作时间的问题
修复销售仓库商品时，保留库存数量未正确计算的问题
修复采集时触发引兽香的问题
修复路商交易的一些问题
修复家族队伍加载存档后，未进行移动时，移速显示过低的问题
修复制作口粮的一些相关问题
Changed files in this update