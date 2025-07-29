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29 July 2025 Build 19398666 Edited 29 July 2025 – 13:09:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
经过一段时间的反馈和更新。
我在最初对游戏的规划已经基本实现，
感谢各位玩家的游玩和意见
在添加了西瓜的和改键后，游戏整体已经相对完善。
将从1.05版本直接跳掉1.1版本。

以下是更新内容
添加了可以踩碎的西瓜

修改角色在弹跳的逻辑，
原本角色在上升板子上弹跳，被计算为瞬间弹射，
不考虑形变需要的时间，板子对人的推动效果。
所以会出现那种人黏在板子上动不了状态。

现在所有的弹跳手感将统一
在上升板子的弹跳的感觉将统一，
在有些点位将会变简单。

但有些点位也或许也会更难？
风车的过关逻辑将会完全不同，更难直接飞越风车了


修改了一部分地形，以适应新的特性
又降低了一部分难度。

可以说，之前的弹跳是运行在偶显的bug+补丁上的
现在则是完全使用之前的“补丁”运行
但这个补丁非常稳定，不会出bug。。
而且将手感统一了。
这是我一直担心的肘腋之患，
如今终于解决。

Changed files in this update

Windows Depot 3600941
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