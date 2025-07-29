经过一段时间的反馈和更新。

我在最初对游戏的规划已经基本实现，

感谢各位玩家的游玩和意见

在添加了西瓜的和改键后，游戏整体已经相对完善。

将从1.05版本直接跳掉1.1版本。



以下是更新内容

添加了可以踩碎的西瓜



修改角色在弹跳的逻辑，

原本角色在上升板子上弹跳，被计算为瞬间弹射，

不考虑形变需要的时间，板子对人的推动效果。

所以会出现那种人黏在板子上动不了状态。



现在所有的弹跳手感将统一

在上升板子的弹跳的感觉将统一，

在有些点位将会变简单。



但有些点位也或许也会更难？

风车的过关逻辑将会完全不同，更难直接飞越风车了





修改了一部分地形，以适应新的特性

又降低了一部分难度。



可以说，之前的弹跳是运行在偶显的bug+补丁上的

现在则是完全使用之前的“补丁”运行

但这个补丁非常稳定，不会出bug。。

而且将手感统一了。

这是我一直担心的肘腋之患，

如今终于解决。