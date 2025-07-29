1、修复自动升级器鼎时，若使用三味真火，在升级时间小于10分钟时，会显示负的时间的问题

2、修复连同开发者测试工具一起打包，右击鼠标会自动关闭窗口的问题。

3、修复花木兰技能中有错别字的问题

4、更新了游戏中的贴吧网址

5、现在反伤的伤害，会按最大生命值考虑了。当承伤大于最大生命值时，反伤值按最大生命值计算。

6、现在世界Boss、悬赏Boss的情况中，其属性会缩写，便于查看了

7、修复在窗口模式2560×1440分辨率下道具信息显示超出屏幕的问题。现在左侧道具栏显示道具时，会显示在固定位置了

8、修复神通在右侧显示不全的问题，现在当鼠标在屏幕右侧时，显示信息框会浮现在左侧

9、花费金钱和剩余金钱的积分换取率由1% 变更为0.1%（百分之一变千分之一）。解决通过金币刷通关点数速度过快，其他项目不均衡的问题

10、修复金钱上限为21亿,超出金钱上限会变负的问题。

11、优化了装备界面中全部合成的算法，现在几十万个装备一键合成也不会卡顿了。

12、新增批量操作-现在可以批量领取任务奖励了。（可能有bug）

13、新增快速操作 ：解锁英灵、英灵破境、英灵升级灵阶，现在可以用回车键直接确定了，加快了英灵操作

14、扫荡英灵选择时，现在会自动按战力排序了

15、降低了任务密度（老存档无效）