πŸ‡°πŸ‡· πŸ“’ [BACKROOMS: We Escape Forever] μ‹ κ·œ 맡 μΆ”κ°€ μ˜ˆμ • μ•ˆλ‚΄

λ‹€κ°€μ˜€λŠ” μ— λ°μ΄νŠΈμ—μ„œ, μ—¬λŸ¬λΆ„μ˜ νƒˆμΆœ μ—¬μ •μ— μƒˆλ‘œμš΄ μ• λͺ½μ΄ 곧 μΆ”κ°€λ μ˜ˆμ •μž λ‹ˆλ‹€. μƒˆλ‘­κ²Œ μΆ”κ°€λ κ΅¬μ—­λ“€μ€ μ΅μˆ™ν•˜λ©΄μ„œλ„ λ‚―μ„€κ³ , μ •μ  속에 μˆ¨κ²¨μ§„ μœ„ν˜‘μ€ 더 κΉŠκ³ μ§™κ²Œ λ‹€κ°€μ˜¬ κ²ƒμž λ‹ˆλ‹€.



πŸ†• μ˜ˆμ •λœ μ‹ κ·œ 맡



🏨 The Hotel

λ‚‘κ³ λ²„λ €μ§„ ν˜Έν ” 볡도λ₯Ό ν—€λ§€κ²Œ λ μ˜ˆμ •μž λ‹ˆλ‹€. κΉœλΉ‘μ΄λŠ” μ‘°λͺ μ•„λž˜, λˆ„κ΅°κ°€ λ¨Όμ € 이곳을 μ§€λ‚˜κ°„ ν”μ μ΄ 남아 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•˜μ§€λ§Œ 그듀은 아직도 그곳에 μžˆμ„μ§€ λͺ¨λ¦ λ‹ˆλ‹€.



πŸŽ‰ Partygoer Zone

μ–΄λ””μ„ κ°€ λ“€λ €μ˜€λŠ” μŒμ• , κ·ΈλŸ¬λ‚˜ 그것은 즐거운 νŒŒν‹°κ°€ μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€. ν’μ„ κ³Ό μž₯식 λ’€μ—” λˆ„κ΅°κ°€κ°€ μˆ¨μ–΄ μžˆκ³ , μœ„ν—˜μ€ ν‹ˆλ§ˆλ‹€ λ„μ‚¬λ¦¬κ³ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.



πŸ“š The Library

μ •μ μ΄ κ°λ„λŠ” λ°©λŒ€ν•œ λ„μ„œκ΄€. 수천 ꢌ의 μ± λ“€ μ‚¬μ΄λ‘œ 무언가가 쑰용히 μ›€μ§μ΄κ³ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ†Œλ¦¬λ₯Ό 내지 λ§ˆμ„Έμš”β€”μž‘μ€ μ†ŒμŒμ‘°μ°¨ 곧 μΆ”κ²©μ˜ μ‹œμž‘μ΄ λ μˆ˜ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.



πŸƒβ€β™‚οΈ Chase Sequence (μΆ”κ²©μ „ 맡)

μ΄κ³³μ—μ„ λ„λ§μΉ˜λŠ” κ²ƒλ§Œμ΄ μœ μΌν•œ μ„ νƒμž λ‹ˆλ‹€. 끈질긴 μ‘΄μž¬κ°€ λ‹Ήμ‹ μ˜ λ°œμ†Œλ¦¬λ₯Ό λ”°λΌμ˜¬ κ²ƒμž λ‹ˆλ‹€. λ©ˆμΆ”λŠ” μˆœκ°„, λμž λ‹ˆλ‹€.



맡은 ν˜„μž¬ μ—΄μ‹¬νžˆ μ œμž‘ 쀑이며, λΉ λ₯Έ μ‹œμΌ 내에 μ— λ°μ΄νŠΈλ μ˜ˆμ •μž λ‹ˆλ‹€.

λ§Žμ€ 관심 λΆ€νƒλ“œλ¦¬λ©°, μ‘°λ§Œκ°„ λ‹€μ‹œ μ°Ύμ•„μ˜¬κ²Œμš”. κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€! πŸ–€



πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ“’ [BACKROOMS: We Escape Forever] Upcoming Map Announcement

In the upcoming update, new nightmares will soon be added to your escape journey. These upcoming zones will feel strangely familiar, yet dangerously unfamiliar. In the silence, something darker is waiting.



πŸ†• Planned Maps



🏨 The Hotel

You’ll soon wander the decaying halls of an abandoned hotel. Lights flicker overhead, and signs show someone was here before you. But maybe... they're still there.



πŸŽ‰ Partygoer Zone

Music echoes in the distance but it’s no party. Behind balloons and decorations, something is watching. Every corner holds a hidden danger.



πŸ“š The Library

A vast, silent library filled with thousands of books. Something moves between the shelves. Walk quietly any sound could trigger the chase.



πŸƒβ€β™‚οΈ Chase Sequence Map

Here, there's only one thing to do: run. A relentless force is tracking your footsteps. If you stop, it’s already too late.