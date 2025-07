πŸ“’ [BACKROOMS: We Escape Forever] μ‹ κ·œ 맡 μ— λ°μ΄νŠΈ μ•ˆλ‚΄



이번 μ— λ°μ΄νŠΈμ—μ„œλŠ” μ—¬λŸ¬λΆ„μ˜ νƒˆμΆœ μ—¬μ •μ— κ°•λ ¬ν•œ μƒˆ μ• λͺ½μ΄ μΆ”κ°€λ©λ‹ˆλ‹€. μƒˆλ‘œμš΄ ꡬ역듀은 μ΅μˆ™ν•œ λ“― λ‚―μ„€κ³ , μ •μ  μ†μ—μ„œ μœ„ν˜‘μ€ λ”μš± μ§™μ–΄μ§‘λ‹ˆλ‹€.



πŸ†• μΆ”κ°€λœ 맡



🏨 The Hotel

λ‚‘κ³ λ²„λ €μ§„ ν˜Έν ” 볡도λ₯Ό ν—€λ§€μ„Έμš”. 천μž₯의 μ‘°λͺ 은 κΉœλΉ‘μ΄κ³ , λˆ„κ΅°κ°€ λ‹Ήμ‹ λ³΄λ‹€ λ¨Όμ € 이곳에 λ„μ°©ν•œ ν”μ μ΄ 남아 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•˜μ§€λ§Œ 아직도 그듀이 λ¨Έλ¬΄λŠ” 쀑일지도 λͺ¨λ¦ λ‹ˆλ‹€.



πŸŽ‰ Partygoer Zone

μ–΄λ””μ„ κ°€ μŒμ• μ΄ λ“€λ €μ˜€μ§€λ§Œ, 즐거운 νŒŒν‹°λŠ” μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€. ν’μ„ κ³Ό μž₯식 λ’€μ—” λ‹Ήμ‹ μ„ μ§€μΌœλ³΄λŠ” 눈이 μˆ¨μ–΄ μžˆκ³ , ν‹ˆμƒˆλ§ˆλ‹€ μœ„ν—˜μ΄ λ„μ‚¬λ¦¬κ³ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.



πŸ“š The Library

수천 ꢌ의 μ± μœΌλ‘œ 가득 μ°¬ μ •μ μ˜ 곡간. ν•˜μ§€λ§Œ 무언가, 쑰용히 μ± μž₯ 사이λ₯Ό λˆ„λΉ„κ³ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μˆ¨μ£½μ΄κ³ κ±ΈμœΌμ„Έμš”. μ†ŒμŒμ€ 곧 좔격을 μ˜λ―Έν•©λ‹ˆλ‹€.



πŸƒβ€β™‚οΈ Chase Sequence (μΆ”κ²©μ „ 맡)

μ΄κ³³μ—μ„ λ„λ§ μ™Έμ—” 닡이 μ—†μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 생쑴을 μœ„ν•΄ λ‹¬λ¦¬μ„Έμš”. 끈질긴 μ‘΄μž¬κ°€ λ‹Ήμ‹ μ˜ λ°œμ†Œλ¦¬λ₯Ό μ«“κ³ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ©ˆμΆ”λŠ” μˆœκ°„, λμž λ‹ˆλ‹€.



πŸ“’ [BACKROOMS: We Escape Forever] New Map Update



This update introduces terrifying new nightmares to your escape journey. These new zones may feel familiar at first, but lurking within the silence is an even deeper threat.



πŸ†• Newly Added Maps



🏨 The Hotel

Wander through the decaying halls of an abandoned hotel. The lights flicker overhead, and signs suggest someone arrived here before you. But perhaps... they never left.



πŸŽ‰ Partygoer Zone

You hear music in the distance but this is no celebration. Behind balloons and festive decor, unseen eyes are watching. Every shadow hides something waiting to strike.



πŸ“š The Library

A vast, silent library filled with endless bookshelves. Something slithers quietly between them. Walk softly every noise could summon the chase.



πŸƒβ€β™‚οΈ Chase Sequence Map

There is only one goal here: run. A relentless presence is hunting you down, tracking every footstep. If you stop... it's over.