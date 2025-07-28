1、重制《无双战神》剧本的特别武将；

吕布

【武将立绘】重绘武将立绘；

【武将特性】全面重制了特性及数值；

【武将技】全面优化并革新了技能配置；

【专属兵种】独立建模的专属部队“并州骁骑”；

【养成】全面优化和更新天赋树结构及强度；

【宝物】加强“无双方天戟”的数值及增加特别效果、新增专属宝物；

【传记】补充了《无双战神》剧本特别内容；

吕玲绮

【武将立绘】重绘武将立绘；

【武将特性】全面重制了特性及数值；

【武将技】全面优化并革新了技能配置；

【专属兵种】独立建模的专属部队“苍穹轻骑”；

【养成】全面优化和更新天赋树结构及强度；

【宝物】加强“苍穹方天戟”的数值及增加特别效果、新增专属马匹、宝物；

【传记】补充了《无双战神》剧本特别内容；

高顺

【武将特性】强化了专属特性的效果及数值；

【武将技】全面优化并革新了技能配置；

【兵种】特殊兵种“陷阵营”攻击+3，防御+2；

【传记】补充了《无双战神》剧本特别内容；

2、重绘史实剧本中吕布立绘；

3、新增特性【五子良将】：张辽、乐进、于禁、张郃、徐晃（自创武将使用）；

4、优化特性【召虎】：增加战法和计策造成的伤害效果上调；

5、修复AI配有“迂回”兵种时，“迂回”未生效的问题；

6、修复个别伤害型计策使用后未显示伤害的问题；