1、修复御力上限21亿，超出部分会变负的bug。（修改了数据结构，测试存档可能会丢失少量道具）

2、降低地图扫荡收益，由原来每关+0.3%的收益调整为0.1%收益（一千关+300%变成一千关+100%）

3、略微降低怪物掉落的御力值，基础掉落由165降低为150，降低10%

4、重做阵容战力对地图对扫荡收益的影响

原收益：

100亿收益+100%

后续每增加100亿战力，收益+100%。

调整为：

100亿时收益100%

1000亿时200%

1京时300%

每提高10倍提升100%。

如原：

原一京时，扫荡收益为10000%，现为300%

原1兆时，扫荡收益为100000000%（一秒触发一百万次扫荡收益），现为300%。

5、修复通关数超过12500关时，由于通关数过高，导致数据移除，敌人的血量、攻击、防御为0的bug。

6、修复自选宝箱无法自选的bug

7、优化了Boss回合数显示

8、商店取消了三味真火的售卖

9、提高了悬赏Boss的血量（悬赏BOSS本来就是打不死的）

10、修复突破时免费刷新没有刷新的问题

11、英灵破境改为500级一破镜，每次+500等级上限

12、优化了装备的显示选择，现在装备不会显示数量而会显示装备的等级了

13、给装备制作时间设置了上限，现在装备制作时间不会随着器鼎等级无限增加，最多增加到2分钟。通过科技效果可以降低至1分钟。

14、取消了商店出售图鉴的设定，现在图鉴作为中期研究内容仅能依靠掉落

15、大幅提高了图鉴所给与的经验，每个图鉴给予200怪物经验，

16、优化了敌人的成长曲线，现在闯关敌人每隔500关会获得一次大幅强化