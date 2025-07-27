修复了因为海运跑商产生内存泄露，无法领取货物、无法读档等问题。

修复了批量选取建筑移动时点击鼠标右键和中间会让建筑卡在地上的问题。

调整了长安梦地图坊内加成数值，靠近内城的坊会提供更高的加成了。

修复了驼铃响地图跑商时有可能携带超过上限的物资的问题。

修复了长安梦地图可能无法建造工坊的问题。