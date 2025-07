A Oficina do Povo — IG&B 2.6.0.0

A Oficina do Povo

Telefonezinho Tocando

Balanceamento Automático

Jardim de Olhecas?!

Notas de Atualização "Completas"

Golpe do Monarca. Quem atende ou uma vítima recebe a coroa do Monarca.



Quem atende ou uma vítima recebe a coroa do Monarca. Conclave Secreta. Quem atende ou uma vítima recebe a mitra do Hierofante.



Quem atende ou uma vítima recebe a mitra do Hierofante. Penitência da Besta. Um participante se torna A Besta até o final do temporada, ou até atender o Telefone e transferir sua penitência para outrém. A Besta precisa vestir uma fantasia ridícula (encontre todas as sete alternativas!) e não pode ser Monarca, Hierofante, nem Imune.



Um participante se torna A Besta até o final do temporada, ou até atender o Telefone e transferir sua penitência para outrém. A Besta precisa vestir uma fantasia ridícula (encontre todas as sete alternativas!) e não pode ser Monarca, Hierofante, nem Imune. Rito do Necromante. Um participante eliminado é repescado de volta para a casa. O rolê não acaba nunca!



Um participante eliminado é repescado de volta para a casa. O rolê não acaba nunca! Denúncia Anônima. Um participante é condenado ao Paredão, queira o Monarca ou não.



Um participante é condenado ao Paredão, queira o Monarca ou não. Sentença do Exílio. Uma pobre vítima é imediatamente despejada da casa, sem julgamentos, sem chance de se defender, ou de sequer de dizer adeus.



Uma pobre vítima é imediatamente despejada da casa, sem julgamentos, sem chance de se defender, ou de sequer de dizer adeus. Confabulação Inocente. Às vezes o Telefonezinho só precisa de um ombro amigo.



Balanceamento automático. Sabe quando você faz aquele baralho incrível, e quer muito ver os eventos hilários que você criou acontecendo? E aí você vai jogar, e os seus eventos não aparecem nunca, porque você só escreveu uns 20, e o baralho base tem mais de 2000? Com a opção de balancemento automático ligada na criação de temporada, o jogo vai balancear o peso de cada evento de acordo com o tamanho de cada baralho, aumentando as chances de baralhos menores aparecerem mais vezes. O balanceamento também é aplicado a Casas e Elencos, o segundo de forma menos drástica, para garantir que o resultado final seja sempre imprevisível.



Aba Meta. Para combinar com a integração da Oficina Steam, agora você pode dar descrições para os seus baralhos. Isso fica junto do campo de autoria na nova aba "Meta".



Para combinar com a integração da Oficina Steam, agora você pode dar descrições para os seus baralhos. Isso fica junto do campo de autoria na nova aba "Meta". Alternativas. Agora você pode editar eventos com alternativas nos seus baralhos. Cada evento pode ter uma série de textos alternativos além do principal. O jogo escolherá uma das alternativas aleatoriamente a cada vez que o evento ocorrer, permitindo que você crie pequenas variações da mesma situação sem que a mesma coisa aconteça várias vezes na mesma temporada.



Compartilhe suas criações na Oficina! Atenda o Telefonezinho! Não visite o Jardim de Olhecas!(ou Steam Workshop, você entendeu)Publique e baixe elencos, casas, e baralhos personalizados através da Oficina Steam (Steam Workshop).permitindo publicar e atualizar suas criações diretamente de dentro do jogo. Publique as suas criações! Experimente as dos outros jogadores!Você também pode compartilhar coleções usando o "Copiar e Colar", compartilhe o código JSON das suas criações com qualquer um, até mesmo com os usuários da versão para dispositivos móveis!Conheça o Telefonezinho, uma nova surpresa que pode tocar antes da prova da semana, e que forçará um dos jogadores a atender, e encontrar um destino terrível, ou uma oportunidade preciosa!com o Rito do Necromante, uma das novas mecânicas que podem ser oferecidas pela voz misteriosa do outro lado da linha.Você pode prová-lo agora com a Penitência da Besta, em que uma pobre vítima é apontada via Telefonezinho a vestir uma fantasia ridícula pelo resto da temporada, e não pode mais ser Monarca, Hierofante, nem Imune! Será que é possível ganhar o jogo assim?seus baralhos de tamanhos diferentes terão suas chances de aparecer balanceadas, aumentando as chances dos eventos de baralhos menores aparecerem mais vezes.Com o Balanceamento Automático, os seus baralhos personalizados finalmente terão chances de brilhar! É estranho que isso só é verdade agora, mas você precisa entender que... hã? O que é isso?!Quem foi que abriu a porta do Jardim de Olhecas?!Não era pra ninguém entrar no Jardim de Olhecas! Por favor, não entre no Jardim de Olhecas.O botão parece ativar após a conclusão de uma temporada... isso não está certo. Cuidado.Publique e baixe elencos, casas, e baralhos personalizados através da Oficina Steam (Steam Workshop). O sistema funciona integrado aos editores, permitindo publicar e atualizar suas criações diretamente de dentro do jogo. Por favor, publique as suas criações, experimente as dos outros jogadores, e ajude a comunidade a crescer!Copie o código JSON de qualquer elenco, casa ou baralho e envie para outros jogadores. O código da sua criação pode ser então colado no jogo para importação. Coleções compartilhadas desta forma são compatíveis com a versão mais recente do jogo para dispositivos Android, permitindo compartilhar com jogadores fora da Steam! (sim, você pode compartilhar com o seu amigo que baixou o jogo pirata, também, mas fala pra ele comprar depois, tá?)Uma nova fase que pode ocorrer antes da prova da semana. O Telefonezinho pode tocar com 7 tipos de proposta:Além disso, o Telefonezinho é "dublado" com a voz de Virgula Leal, o que pode ser um pouco irritante. Eu deixei uma opção de silenciar essa voz nas configurações.Você também pode adicionar novas falas para o Telefonezinho editando um arquivo de texto na pasta do jogo. Por que você não pode editar isso pelo jogo que nem todas as outras coleções? Eu achei que seria mais engraçado assim.Eu refiz o gerador de eventos inteiro. A maioria das mudanças foi interna, mas agora o jogo pode gerar eventos com base em regras mais complexas, o que deve levar a um pouco menos de repetição (não confie que você vaia diferença, a falácia do apostador é um viés cognitivo muito forte). Mas teve uma mudança tão importante que eu vou colocar ela sozinha nessa lista aqui:Agora você pode selecionar fotos diretamente pelo seletor de arquivos nativo do seu sistema, tanto nas plataformas desktop quanto na versão para dispositivos Android. Isso deve evitar problemas que o jogo podia ter com permissões em sistemas mais autoritários, especialmente no Android. Isso também deve facilitar a vida de usuários de Mac, talvez.O editor de baralhos é uma das partes mais complicadas do jogo, e eu sigo tentando torná-lo mais fácil de usar. Ou, possível de usar. Temos algumas novidades:Uma nova opção nas configurações, ativa um filtro low-pass em todo o áudio do jogo. Este filtro elimina todos os agudos, permitindo que você participe da experiência sonora do IRMÃO Grande & Brasileiro 2, mesmo que precise lidar com hipersensibilidade auditiva. Experimente, você pode estar precisando e nem sabe!Picreus já eram personalizáveis antes, mas agora a pasta do jogo inclui instruções em texto para você entender como adicionar suas partes de Picreu personalizadas no jogo. Se você é do tipo criativo, explore a pasta do jogo, você também encontrará novas instruções para manipular vários outros recursos do jogo, que não eram documentados antigamente.Exibe estatísticas de jogo: temporadas iniciadas e concluídas, eventos processados, Monarcas coroados, Hierofantes ascendidos, Bestas punidas, eliminações realizadas, ligações telefônicas atendidas, tempo total jogado, entre outras métricas. Por favor, não passe muito tempo no Jardim de Olhecas. Não tem nada muito interessante lá, e você pode acabar se perdendo. Sinceramente, eu não sei quem autorizou que a porta fosse aberta.O menu principal exibe uma barra vertical com ícones para jogos independentes brasileiros, e outras gostosuras adjacentes. Eu desenhei (quase) todos com as minhas próprias mões! Os ícones são selecionados aleatoriamente a cada vez que aparecem. Experimente clicar neles, e você encontrará uma sensação quentinha no fundo do peito. Viva o jogo artesanal!Lembra quando eu fiz todo aquele lance de migrar o formato de arquivos do jogo para um outro? Então, agora eu venho humildemente dizer que eu estava errado, e que JSON é melhor. Mas, além de tudo, JSON é mais seguro para/com o Godot, e com a introdução da Oficina Steam, é mais importante do que nunca que o jogo use um formato de arquivo que seja fácil de ler e escrever, fácil de inspecionar, e difícil de usar para fins nefastos. O jogo fará o melhor para converter os seus arquivos antigos para o novo formato seguro, e você não deve reparar em nenhuma mudança significativa no jogo, exceto que a tela de Continuar Temporada deve carregar mais rápido (graças à magia dos cabeçalhos), e que suas criações agora serão 100% compartilháveis.Um bicho que ao longo de anos tem assombrado a comunidade foi, eu espero, eliminado. Seus dados salvos ainda podem acabar corrompidos se o jogo for fechado de forma abrupta durante um salvamento, mas agora o jogo não deve mais deixar de abrir por conta de dados corrompidos. Os arquivos estragados serão devidamente ignorados, e o jogo continuará sua execução habitual, lhe dando a opção de tentar recuperá-los manualmente, ou excluí-los.Os créditos se moviam muito devagar, então eu deixei um pouco mais rápido. Desculpa, tava desagradável mesmo. O botão para acelerar continua lá, se você quiser que eles se movam ainda mais rápido.Transições rápidas de cena não devem mais fazer a trilha sonora se peidar toda. A música certa deve tocar mesmo que você fique trocando de cena rapidinho. Além disso, alguns efeitos sonoros foram melhorados, corrigidos, e ajustados para ser um pouco menos irritantes (não muito). Você também pode consultar os créditos a qualquer momento pressionando o botão "Créditos" no menu de configurações.Migração para a versão 4.4. Essa versão é pica, eu gosto. Top 10 versões.Notificações repetidas agora são empilhadas em uma só, ao invés de inundadas pela tela.Olha, eu arrumei muita coisa que tava quebrada. Eu não anotei tudo que eu arrumei, e até o que eu anotei, daria páginas e páginas. E de que importa, sabe? Ainda tem um monte de coisa quebrada, e eu vou continuar arrumando. Precisamos seguir em frente, não dá pra ficar vivendo no passado.A situação do Robô Verde pode ter saído um pouco do controle.À moda, Virgula Leal.