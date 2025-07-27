1.修复【彼岸】【死亡大道】所添加的复活次数不会存档的bug

2.增加【彼岸】关于复活次数的基础伤害计算

3.重做自爆蜘蛛的自爆效果，增加1秒爆炸延迟，但范围扩大

4.修复某些法宝会对自身施加负面效果的bug

5.魔始难度精英小怪的伤害buff调低，增加移动速度buff

6.法宝【噬灵血玉】消耗残魄量降低为15%

7.修复境界【不可直视之神】依旧会消耗残魄的bug

8.修复境界神通【国运龙气】可以一直使用的bug

9.境界【邪祟之主】调整为残魄获取效率增幅15%

10.境界【地府之君】调整为消耗残魄增幅20%，已消耗残魄计算数值增幅10%

11.境界【涉足轮回】受到伤害降低 10%，消耗残魄时获得 50 残魄

12.调整修炼流派 【逆天】伤害区间的随机算法，现在随机区间变为完全随机并且根据区间上下限变化，不会为一半减伤一半增伤

13.境界神通【斗转星移】效果修改为：消耗 1层天道紫气，气运增幅20%，当前历练结束时有5% 几率获得双倍掉落，随后移除所有层数（层数可无限叠加，但每次叠加释放天道紫气消耗翻倍，每次双倍掉落效果单独计算，双倍概率受到气运以及天道宝物品质影响）