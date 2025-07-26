1、修复一个bug，该bug使每次NPC挑战Boss时会自动在后台缓慢消耗内存。

2、修复阵法等级上限为999级的bug，现在阵法等级没有上限了

3、大幅提高了电脑AI的战力成长速度。

4、为英灵、制作、地图、阵法、研究、图鉴、竞技玩法界面新增了指引。点击指引按钮可查看指引。

5、现在邮件会按照获得时间排序了

6、修复一次性打开大量宝箱时弹窗内容为空的问题

7、修复保存存档时，没有正确保存当前存档的任务进度，导致读档后因缺少任务数据，任务会报错的bug

8、修复世界Boss夜叉在释放技能时可能由于玩家阵容全部阵亡，无法找到目标报错的bug。

9、修复二倍速模式下，战斗过快，使血条刷新速度跟不上可能报错的bug。

10、修复敌人阵亡时。刷新阵亡动画，协程报错的bug。

11、修复窗口分辨率不能正确窗口化得bug

12、新增-抽奖界面现在可以百连抽了。

13、修复当物品数量超过9999时，数量标签文字会变小的问题

14、为扫荡功能增加了进度标识，提高了扫荡功能的反馈效果

15、现在御灵师不会主动升级了，为升级按钮添加了升级标识动画。

16、在突破界面增加了免费刷新次数的显示

17、重置伤害计算公式，现在不是简单的攻击-防御了。 现在会按攻击防御避值计算基础伤害。最大值不变，最小伤害修改为1% 而非1

18、提高了悬赏Boss每次刷新后的强度。

19、略微提高了世界Boss的血量和强度