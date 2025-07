版本更新(20250725):

我们在该版本里增加了车辆库存管理功能,现在可以自由地在社区里交易车辆啦

不同的车辆现在有着不同的最高速度

游戏内添加了旅行总里程排行榜

添加了俄语和西班牙语的本地化支持



New features (Version 20250725):

We have added a vehicle inventory management function in this version, and now you can freely trade vehicles in the community

Different vehicles now have different maximum speeds

A total travel mileage leaderboard has been added to the game

Localization support for Russian and Spanish has been added



Новые возможности (версия 20250725):

В этой версии мы добавили функцию управления автомобильным инвентарем, теперь вы можете свободно торговать автомобилями в сообществе

Разные автомобили теперь имеют разные максимальные скорости

В игру добавлен рейтинг общего пробега

Добавлена локализация на русский и испанский языки



Nuevas características (versión 20250725):

En esta versión, hemos añadido una función de gestión de inventario de vehículos; ahora puedes comerciar vehículos libremente en la comunidad

Los diferentes vehículos tienen ahora diferentes velocidades máximas

Se ha añadido un ranking de kilometraje total recorrido en el juego

Se ha añadido soporte de localización para ruso y español