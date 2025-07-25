我们在本次更新中进行了修复与优化，以下是具体内容：
修复
- 修复天剑技能中的“刺”和“劈”，在蜃楼幻境挑战目标中会被错误识别为二式和绝式的BUG
- 修复武家旧事流程中，完成比武招亲任务未解锁图鉴的问题
- 修复天魔六通战场特效残留的显示问题（不影响技能效果）
- 增补阴阳司所有暗器技能10级效果文本描述中，关于增加精通的说明（仅文本优化，不影响技能效果）
- 修改部分错别字
尝试修复
- 尝试修复因归还装备导致的队友属性缺失的问题
新增与优化
- 重新开启存档命名功能（已支持Steamdeck）：使用存/读档界面“修改”按钮，可随时通过键盘输入自定义名称
- 在【主线】天佛窟之战，三僧对战伏龙子环节增加自动存档
更新说明
- 如果在此前的游戏中您安装过MOD，更新后可能由于MOD兼容问题，导致您无法正常启动游戏，或在游戏过程中遇到报错。如遇到类似问题，建议您卸载已安装的MOD(在游戏库中-右键《逸剑风云决》-管理-浏览本地文件-删除Wandering_Sword\Content\Paks这个路径下的所有内容)，检查游戏安装文件完整性，再重新启动游戏。
- 如遇到Steam无法更新的情况，可在Steam文件夹中，删除steam.cfg文件，然后重新启动Steam，并注意检查更新Steam客户端。Steam从2024年1月1日起不再支持Windows7与Windows8系统，若删除Steam.cfg无效请检查电脑系统版本。
- 英特尔13代、14代CPU频繁出现宕机处理方法：下载英特尔的XTU，将Performance Core Ratio选项调到45~46；此操作可确保几天内UE引擎不引起宕机，过后再次出现频繁宕机需重复修改第一选项。
在江湖旅途中如果遇到任何问题或者bug，欢迎加入我们的BUG反馈群：925405425，也欢迎在Steam讨论区、官方社媒账号下评论。我们会继续努力，为大家带来更好的游戏体验！
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