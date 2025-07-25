本周更新

修复一些bug

更新编辑器上新的方法

税率部分 增加一些政策 比如名臣率 训练加成

待机音乐可以更换

生孩子的时候 除了报数量 也能说几男几女

事件厂增加 破格提位

事件厂增加 强行立后

重华宫增加召见皇子

子女列表能够看更多属性

更换部分ui

修改面板关闭闪烁的问题

军团可以选择并入或者更换位置

上朝设置里。增加关闭转场动画

军队列表可以快速解