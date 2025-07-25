本周更新
修复一些bug
更新编辑器上新的方法
税率部分 增加一些政策 比如名臣率 训练加成
待机音乐可以更换
生孩子的时候 除了报数量 也能说几男几女
事件厂增加 破格提位
事件厂增加 强行立后
重华宫增加召见皇子
子女列表能够看更多属性
更换部分ui
修改面板关闭闪烁的问题
军团可以选择并入或者更换位置
上朝设置里。增加关闭转场动画
军队列表可以快速解
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修复一些bug
更新编辑器上新的方法
税率部分 增加一些政策 比如名臣率 训练加成
待机音乐可以更换
生孩子的时候 除了报数量 也能说几男几女
事件厂增加 破格提位
事件厂增加 强行立后
重华宫增加召见皇子
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