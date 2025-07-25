1、修复一个一直检测成就达成的bug，该bug大幅消耗计算机性能，使计算机运行消耗大幅增加

2、修复学习神通时在未满足学习条件时，会触发错误音效的bug

3、修复玩家启用二倍速之后，刷关过快导致战败动画会无法播放导致报错的bug

4、修复了当战力超过92兆时，会显示负数的bug

5、降低了遗迹地图自选锦囊的掉落概率

6、提高了英灵升阶所需的碎片数量

7、降低了英灵升阶所获得的属性效果

8、重做了技能释放前置，当满怒或100怒时都会释放技能。

9、修复折扣商店倒计时在某种情况下会出现负数倒计时的bug

10、通天塔地图第10层奖励修改为解锁通天塔扫荡功能

11、修复获得道具时，在某种情况下不显示道具的bug。

12、修复红拂女三技能在击杀最后一个敌人后会报错的bug

13、修复燕青在击杀敌人后追击时，若敌人是最后1个，会报错的bug

14、重做了全部地图的道具爆率

15、新增了全屏分辨率2560×1440、3840×2160

新增窗口分辨率1920×1080、2560×1440

16、新增，现在按住Ctrl+鼠标右键可以批量使用 炼器宝典、御灵宝典、怪物图鉴

17、重做了英灵升星时增加的基础属性，现在每星最多增加100%的基础属性

18、重做了地图敌人的成长速度，现在越高级的地图，敌人的成长速度越快。（2倍倍增，第一个地图的敌人成长速度是第二个地图敌人成长速度的2倍，第三个是第二个的2倍，以此类推）