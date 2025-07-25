【新增内容】
1、新增服装染色功能
功能入口：换装界面-染色
【优化调整】
1、优化了挂机礼盒功能
①允许关闭礼盒不再显示
功能入口：系统设置-人物行为-挂机礼盒
②礼盒统计次数支持手柄检测
2、优化了部分情况异常卡顿问题
更新版本后，若还有遇到卡顿问题，可录制卡顿日志反馈
功能入口：右击托盘菜单-卡顿录制
3、优化了暂停渲染功能
若出现后台运行异常占用高，可勾选【人物停止渲染】解决
功能入口：系统设置-桌面人物-暂停活动-勾选人物停止渲染
【问题修复】
1、修复了若干其他问题
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depot/
1、新增服装染色功能
功能入口：换装界面-染色
1、优化了挂机礼盒功能
①允许关闭礼盒不再显示
功能入口：系统设置-人物行为-挂机礼盒
②礼盒统计次数支持手柄检测
2、优化了部分情况异常卡顿问题
更新版本后，若还有遇到卡顿问题，可录制卡顿日志反馈
功能入口：右击托盘菜单-卡顿录制
3、优化了暂停渲染功能
若出现后台运行异常占用高，可勾选【人物停止渲染】解决
功能入口：系统设置-桌面人物-暂停活动-勾选人物停止渲染
1、修复了若干其他问题
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