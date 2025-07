[color=#FFFFFF]N[/color][color=#F8F8F8]E[/color][color=#F1F1F1]W[/color] [color=#E3E3E3]W[/color][color=#DCDCDC]E[/color][color=#D5D5D5]A[/color][color=#CECECE]P[/color][color=#C7C7C7]O[/color][color=#BDBDBD]N[/color] [color=#ABABAB]U[/color][color=#A2A2A2]P[/color][color=#989898]D[/color][color=#8F8F8F]A[/color][color=#868686]T[/color][color=#7D7D7D]E[/color]

[color=#FFFFFF]A[/color][color=#F8F8F8]U[/color][color=#F1F1F1]G[/color] [color=#E3E3E3]A[/color][color=#DCDCDC]3[/color] [color=#CECECE]R[/color][color=#C7C7C7]a[/color][color=#BDBDBD]n[/color][color=#B4B4B4]d[/color][color=#ABABAB]o[/color][color=#A2A2A2]m[/color] [color=#8F8F8F]B[/color][color=#868686]o[/color][color=#7D7D7D]x[/color] [color=#FFFFFF]P[/color][color=#F5F5F5]e[/color][color=#ECECEC]r[/color][color=#E2E2E2]m[/color][color=#D9D9D9]a[/color][color=#D0D0D0]n[/color][color=#C6C6C6]e[/color][color=#BABABA]n[/color][color=#AEAEAE]t[/color] [color=#959595]([/color][color=#898989]%[/color][color=#7C7C7C])[/color] [color=#FFFFFF]1[/color][color=#F3F3F3]5[/color] [color=#DDDDDD]D[/color][color=#D2D2D2]a[/color][color=#C7C7C7]y[/color][color=#B8B8B8]s[/color] [color=#9A9A9A]([/color][color=#8B8B8B]%[/color][color=#7D7D7D])[/color] [color=#FFFFFF]7[/color] [color=#E8E8E8]D[/color][color=#DDDDDD]a[/color][color=#D2D2D2]y[/color][color=#C7C7C7]s[/color] [color=#A9A9A9]([/color][color=#9A9A9A]%[/color][color=#8B8B8B])[/color] [color=#FFFFFF]3[/color] [color=#E8E8E8]D[/color][color=#DDDDDD]a[/color][color=#D2D2D2]y[/color][color=#C7C7C7]s[/color] [color=#A9A9A9]([/color][color=#9A9A9A]%[/color][color=#8B8B8B])[/color] AUG A3 0.0990% - - 2.0040% KRISS VECTOR CLUB PARTY - 1.0100% 1.2000% - AK74M ENTIC 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% AK74M GL ENTIC 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% AK12 TOXIC 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% AK12 GL TOXIC 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% AK47 DotSite JERA 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% GROZA ARCADE 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% M4A1 BONE FEAR MAD 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% M4A1 BONE FEAR PANG 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% M4A1 GL BONE FEAR PANG 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% TAR-21 FLAME 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% DSR-1 STREET POP 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% M107A1 RED METAL 0.1000% 1.0200% 1.4000% 2.0950% AK74M WESTERN22 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2000% AK74M GL WESTERN22 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2000% AK47 DotSite ANUBIS 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2000% AK74M Ghost Bride 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2000% AK74M GL Ghost Bride 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2170% SS2V5 FLAME REAPER YELLOW 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2200% SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW 0.5900% 1.1000% 1.8600% 2.2200%

[color=#FFFFFF]A[/color][color=#ECECEC]U[/color][color=#D9D9D9]G[/color] [color=#AEAEAE]A[/color][color=#959595]3[/color]

[color=#FF7700]N[/color][color=#FF7D01]E[/color][color=#FF8303]W[/color] [color=#FF9006]C[/color][color=#FF9707]H[/color][color=#FF9D09]A[/color][color=#FFA30A]R[/color][color=#FFAA0C]A[/color][color=#FFB00D]C[/color][color=#FFB70F]T[/color][color=#FFB00D]E[/color][color=#FFAA0C]R[/color] [color=#FF9D09]U[/color][color=#FF9707]P[/color][color=#FF9006]D[/color][color=#FF8A04]A[/color][color=#FF8303]T[/color][color=#FF7D01]E[/color]

[color=#FF7700]D[/color][color=#FF7B00]a[/color][color=#FF7F01]n[/color][color=#FF8302]e[/color][color=#FF8703]:[/color] [color=#FF8F05]W[/color][color=#FF9306]a[/color][color=#FF9707]s[/color][color=#FF9B08]t[/color][color=#FF9F09]e[/color][color=#FFA30A]l[/color][color=#FFA70B]a[/color][color=#FFAB0C]n[/color][color=#FFAF0D]d[/color] [color=#FFB70F]W[/color][color=#FFB30E]a[/color][color=#FFAF0D]l[/color][color=#FFAB0C]k[/color][color=#FFA70B]e[/color][color=#FFA30A]r[/color] [color=#FF9B08]R[/color][color=#FF9707]a[/color][color=#FF9306]n[/color][color=#FF8F05]d[/color][color=#FF8B04]o[/color][color=#FF8703]m[/color] [color=#FF7F01]B[/color][color=#FF7B00]o[/color][color=#FF7700]x[/color] [color=#FF7700]P[/color][color=#FF8C05]e[/color][color=#FFA10A]r[/color][color=#FFB70F]i[/color][color=#FFA10A]o[/color][color=#FF8C05]d[/color] [color=#FF7700]Q[/color][color=#FFB70F]t[/color][color=#FF7700]d[/color] [color=#FF7700]P[/color][color=#FF8303]r[/color][color=#FF9006]o[/color][color=#FF9D09]b[/color][color=#FFAA0C]a[/color][color=#FFB70F]b[/color][color=#FFAA0C]i[/color][color=#FF9D09]l[/color][color=#FF9006]i[/color][color=#FF8303]t[/color][color=#FF7700]y[/color] (Diamond) Dane: Wasteland Walker Permanent 1 0.1228% (Platinum) Dane: Wasteland Walker Permanent 1 0.1960% (Gold) Dane: Wasteland Walker Permanent 1 0.7012% (Diamond) Dane: Wasteland Walker 15 days 1 0.7346% (Platinum) Dane: Wasteland Walker 15 days 1 3.6720% (Gold) Dane: Wasteland Walker 15 days 1 17.7334% (Diamond) Dane: Wasteland Walker 7 days 1 12.0716% (Platinum) Dane: Wasteland Walker 7 days 1 15.5120% (Gold) Dane: Wasteland Walker 7 days 1 29.2564% (Diamond) Dane: Wasteland Walker 3 days 1 6.2710% (Platinum) Dane: Wasteland Walker 3 days 1 6.8200% (Gold) Dane: Wasteland Walker 3 days 1 6.9090%

[color=#FF7700]D[/color][color=#FF7C01]a[/color][color=#FF8202]n[/color][color=#FF8804]e[/color][color=#FF8E05]:[/color] [color=#FF9908]W[/color][color=#FF9F09]a[/color][color=#FFA50A]s[/color][color=#FFAB0C]t[/color][color=#FFB10D]e[/color][color=#FFB60E]l[/color][color=#FFB10D]a[/color][color=#FFAB0C]n[/color][color=#FFA50A]d[/color] [color=#FF9908]W[/color][color=#FF9406]a[/color][color=#FF8E05]l[/color][color=#FF8804]k[/color][color=#FF8202]e[/color][color=#FF7C01]r[/color]

[color=#00F7FF]N[/color][color=#18EBFF]E[/color][color=#31DFFF]W[/color] [color=#62C7FF]A[/color][color=#7BBBFF]C[/color][color=#94AFFF]C[/color][color=#ACA3FF]E[/color][color=#C597FF]S[/color][color=#DE8BFF]S[/color][color=#F67FFF]O[/color][color=#DE8BFF]R[/color][color=#C597FF]Y[/color] [color=#94AFFF]U[/color][color=#7BBBFF]P[/color][color=#62C7FF]D[/color][color=#4AD3FF]A[/color][color=#31DFFF]T[/color][color=#18EBFF]E[/color]

[color=#00F7FF]D[/color][color=#11EEFF]i[/color][color=#23E6FF]v[/color][color=#34DDFF]i[/color][color=#46D5FF]n[/color][color=#58CCFF]e[/color] [color=#7BBBFF]S[/color][color=#8DB3FF]h[/color][color=#9EAAFF]a[/color][color=#B0A2FF]r[/color][color=#C299FF]d[/color] [color=#E588FF]W[/color][color=#F680FF]i[/color][color=#E588FF]n[/color][color=#D391FF]g[/color][color=#C299FF]s[/color] [color=#9EAAFF]R[/color][color=#8DB3FF]a[/color][color=#7BBBFF]n[/color][color=#69C4FF]d[/color][color=#58CCFF]o[/color][color=#46D5FF]m[/color] [color=#23E6FF]B[/color][color=#11EEFF]o[/color][color=#02F7FF]x[/color] [color=#00F7FF]P[/color][color=#52CFFF]e[/color][color=#A4A7FF]r[/color][color=#F780FF]i[/color][color=#A4A7FF]o[/color][color=#52CFFF]d[/color] [color=#00F7FF]Q[/color][color=#F780FF]T[/color][color=#00F7FF]D[/color] [color=#00F7FF]P[/color][color=#31DFFF]r[/color][color=#62C7FF]o[/color][color=#94AFFF]b[/color][color=#C597FF]a[/color][color=#F77FFF]b[/color][color=#C597FF]i[/color][color=#94AFFF]l[/color][color=#62C7FF]i[/color][color=#31DFFF]t[/color][color=#00F7FF]y[/color] (Platinum) Divine Shard Wings Permanent 1 0.1460% (Platinum) Divine Shard Wings 30 days 1 3.2300% (Platinum) Divine Shard Wings 25 days 1 6.3400% (Platinum) Divine Shard Wings 20 days 1 8.0900% (Platinum) Divine Shard Wings 15 days 1 17.0900% (Platinum) Divine Shard Wings 7 days 1 25.2000% (Platinum) Divine Shard Wings 3 days 1 39.9000%

[color=#00F7FF]D[/color][color=#1BE9FF]i[/color][color=#36DCFF]v[/color][color=#52CFFF]i[/color][color=#6DC2FF]n[/color][color=#89B4FF]e[/color] [color=#C09AFF]S[/color][color=#DB8DFF]h[/color][color=#F77FFF]a[/color][color=#DB8DFF]r[/color][color=#C09AFF]d[/color] [color=#89B4FF]W[/color][color=#6DC2FF]i[/color][color=#52CFFF]n[/color][color=#36DCFF]g[/color][color=#1BE9FF]s[/color]

[color=#999999]K[/color][color=#AAAAAA]N[/color][color=#BBBBBB]O[/color][color=#CCCCCC]W[/color][color=#DDDDDD]N[/color] [color=#FFFFFF]I[/color][color=#EEEEEE]S[/color][color=#DDDDDD]S[/color][color=#CCCCCC]U[/color][color=#BBBBBB]E[/color][color=#AAAAAA]S[/color]

▶ New weapon modelwill be available for sale.▶ Sales Period: July 24, 2025 after maintenance – Aug 7, 2025 05:00 (UTC)▶ Rate up is applied for this weapon random box.ㆍFor 50 purchases, you can obtain one AUG A3 Permanent box.ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.▶ New character modelwill be available for sale.▶ Sales Period: July 24, 2025 after maintenance – Aug 7, 2025 05:00 (UTC)ㆍYou can obtain one Dane: Wasteland Walker Permanent Box with 90 purchases.▶ An accessory dedicated for the 8th Anniversary of Black Squad!▶ New Accessory will be available for sale.▶ Sales Period: July 24, 2025 after maintenance – Aug 7, 2025 05:00 (UTC)ㆍYou can obtain one Divine Shard Wings Permanent Box with 45 purchases.▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this.▶ There are known issues affecting the additional costume tuning for Mr. Bonze and Codename: Zero. We are working to resolve these as soon as possible.▶ Missing Assault Primary Weapons for Holy Rage on the Winner Token Shop.