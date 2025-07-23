尊敬的各位玩家，大家好：

原计划开启的【互助留言板征集活动】，由于技术因素，未能顺利进行。但在短暂的活动期限内，依然有很多朋友在留言板上真诚分享了自己的经历和故事。你们的每一句话，我们都有看到。

为了回应大家的热情和信任，我们决定对6月19日-7月2日期间在【互助留言板】中发布符合参与活动规范的内容进行筛选评估，第一期活动实物奖品将照常发放！

我们已从中选出10位入选者，将你们的故事收录进《恋情档案·共创篇》，公示后15个工作日内我们会通过入选玩家留下的联系方式进行兑奖，获奖名单如下：

「情感反诈知识分享 2篇」

《致善良的你：别让“捞女”耗尽你的光和热》匿名（1*2）著

《如何识别捞女》匿名（阿*）著

「情感反诈经历分享 3篇」

《真实诈骗案例》z*g 著

《当心捞女的同时也请小心婚介诈骗》T*a 著

《分享一下吧》匿名（di*s） 著

「情感反诈思考分享 2篇」

《网络畸形恋爱观越来越多》桃*酱 著

《对自己的爱是最好的铠甲》匿名（男*） 著

「真爱的样子 3篇」

《我觉得真爱是这样的》仙*人 著

《知道被女人真心爱是什么状态后，就杜绝了被捞的风险》匿名（踩*）著

《大家不要灰心，世界上还是有很多好女孩的》你*么 著

我们知道，情感的表达无法一键重来，而真诚的分享也不该被辜负。

接下来的时间里，【互助留言板】将继续作为一个长期开放的功能陪伴大家，我们也会以每两周为一周期对参与的内容进行筛选评估。详细的活动公告将在本周发布，敬请期待。

欢迎继续关注官方社区动态，我们会定期发布不同的主题活动，感谢你一直以来的陪伴。让我们继续共筑属于大家的情感反诈的新“长城”。

【关于社区活动】

1、B站“愿望单”第三期，我们正在逐步与获奖玩家沟通兑奖，请获奖玩家注意私信，兑奖截止时间为2025年7月29日，逾期视为放弃兑奖。

2、小黑盒“愿望单”第二期，活动帖因技术原因下架。我们尝试与平台沟通恢复活动帖及评论区，但因技术原因无法实现，导致无法精准定位到这70位获奖玩家，进行沟通兑奖，我们对此感到非常抱歉！我们计划后续在小黑盒平台发起新的活动，感谢大家的理解和支持。

3、首发评测活动，已基本兑奖完毕，请还未兑奖的玩家尽快联系我们，实物奖品将在15个工作日内陆续寄送，请获奖玩家耐心等待。

——《情感反诈模拟器》制作组