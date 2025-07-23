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23 July 2025 Build 19328576 Edited 23 July 2025 – 12:13:29 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

修复了部分景观组合描述错误的问题。

修复了通关结算界面可能卡住的问题。

增加了拍照模式，进入拍照模式后所有会隐藏所有UI、气泡、网格，所有灰色建筑将会变成彩色。

增加了人力缺口数据的统计，增加了粮食、羊肉基础生产、消耗数据的统计。

修复了长安梦地图地块全开后还有一次开地次数的问题。

修复了驼铃响地图7级和田玉矿掉落范围有误的问题。

增加了垂直同步的开关，如遇到卡顿问题可以尝试关闭垂直同步。

Changed files in this update

Windows Linux Depot 3084261
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macOS 64-bit Depot 3084262
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