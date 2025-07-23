修复了部分景观组合描述错误的问题。
修复了通关结算界面可能卡住的问题。
增加了拍照模式，进入拍照模式后所有会隐藏所有UI、气泡、网格，所有灰色建筑将会变成彩色。
增加了人力缺口数据的统计，增加了粮食、羊肉基础生产、消耗数据的统计。
修复了长安梦地图地块全开后还有一次开地次数的问题。
修复了驼铃响地图7级和田玉矿掉落范围有误的问题。
增加了垂直同步的开关，如遇到卡顿问题可以尝试关闭垂直同步。
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修复了部分景观组合描述错误的问题。
修复了通关结算界面可能卡住的问题。
增加了拍照模式，进入拍照模式后所有会隐藏所有UI、气泡、网格，所有灰色建筑将会变成彩色。
增加了人力缺口数据的统计，增加了粮食、羊肉基础生产、消耗数据的统计。
修复了长安梦地图地块全开后还有一次开地次数的问题。
修复了驼铃响地图7级和田玉矿掉落范围有误的问题。
增加了垂直同步的开关，如遇到卡顿问题可以尝试关闭垂直同步。
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