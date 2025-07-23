各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》正式版第129次更新已于7月23日17：30完成，大侠们小退更新即可。

七月，我们临时插入第十二部（优化向）资料片“重塑江湖”:对大家吐槽已久的诸多BUG、卡顿进行全面修复：自6月14日起第121更开始全力修复和优化，截止目前已优化和修复近200条（具体可见第121至128更版本）。超级感谢大家给予我们的反馈！

我们将在“重塑江湖”这一版本中，对此前十一部大型资料片带来的所有问题进行全面修复，给大家一个完完整整的江湖！

“重塑江湖”系列更新第二弹重点内容

1) 战斗体验优化

a. 锁定敌人时镜头锁定并且视角追踪（按住TAB键不动可取消锁定）

b. 锁定功能修改，玩家按下锁定键后，视角会一直跟随敌人，且这个过程中不能调整视角远近。动作模式和经典模式视角会稍有不同。欢迎大家来官微群向我们反馈体验问题

c. 拔出武器时如果周围有敌人，可以自动锁定最近的敌人

d. 优化了剑和枪棍部分技能的打击感、优化了受击动作

e. Steam Deck及手柄优化：R3锁定怪物，锁定情况下再按R3取消锁定，锁定情况下移动R摇杆切换锁定目标

2) 重塑大家吐槽的“浪子线”配音，如体验上有任何问题，欢迎来官微群反馈给我们

3) UI优化：

a. 新版本进入存档界面后有新的存档UI，大家能更加直观的了解每个存档的游戏模式和难度（新存档立即显示，老存档需要先保存覆盖一次即可显示）

b. 加载页文字大小优化

c. 江湖游记界面选中按钮显示修正

d. 飞鸽界面增加搜索npc名字功能

e. 小地图标记优化，现在在地图上看得更加明显

f. 真实江湖经脉界面加入可激活经脉点的动画提示

4) 数值调整：

a. 天赋调整：选择“名门之后”需要的天赋点数由15调整为40

b. 天赋调整：选择“江湖新秀”需要的天赋点数由5调整为25

c. 天赋调整：将所有点数为负值的天赋品质调整为最低品质（更新前-20的是紫色天赋，更新后调整为白色天赋了，统一显示在最后）

d. 新增天赋：禅宗后人、剑宗传人、天命风流、刀劈星河、东厂秘法，大家可以在创建角色界面时选择

e. 真实江湖的部分数值调整会在近几次更新中带给大家（详请关注具体更新公告）

【本次修复和优化，如有遗漏，欢迎大家来官微群向我们反馈】

1) 修复了富家千金完成解决匪患支线——点燃狼烟没有交互选项的问题，老档已经触发该问题的还请发送云存档账号密码+问题到客服邮箱

3681313015@qq.com，我们手动为大家修复

2) 修复了天赋“名门之后”无法获得紫色武学的问题。本次更新后，老存档读档后即可获得一本紫色武学

3) 修复了天赋“江湖新秀”无法获得蓝色护体的问题。本次更新后，老存档读档后即可获得一本蓝色护体

4) 修复了偶发情况下出现“剧情中2103无法存档”从而无法存档的问题，更新后若老档有问题，可以来官微群联系我们解决

5) 修复了偶发情况下，门派出征界面卡死的问题

6) 修复了偶发情况下，道德值过低，选择被捕快抓走会卡死的问题

7) 修复了偶发情况下，将门线返回军营会卡住的问题

8) 修复了交互NPC行觉——点击“藏经阁修行”按钮后界面会被卡在loading界面的问题

9) 修复了嵩室山选择药师殿无法晋升的问题

10) 修复了偶发情况下“众人汇合”任务无法继续进行的问题

11) 暂时屏蔽了论辩功能，我们将尽快优化后继续开启

12) 修复了（1495,834）有交互，点击后出现门派建造界面的问题

13) 修复了（1145.975）处，人物可以和野猪进行交互互动的问题

14) 修复了对npc下蛊后无反应的问题

15) 修复了点击第一次收押无反应，第二次收押才会触发战斗场景的问题

16) 修复了偶发情况下，部队和帮众显示不一致的问题

17) 修复了算命先生下签debuff显示错误的问题

18) 修复了大地图-点击人物-图层重叠的问题

19) 修复了动作模式下，与NPC结束对话，鼠标指针会停留1s左右才消失的问题

20) 修复了（711,819）处柱子闪烁的问题

21) 修复了（725,722）处树叶闪烁的问题

22) 修复了（747,1111）位置箱子贴图丢失的问题

23) 修复了偶发情况下，npc面向的方向错误的问题

24) 修复了mod道具列表道具名称显示不全的问题

25) 修复了在神兵山庄进行踢馆并战胜对手后，踢馆无法结束的问题

26) 修复了工作台烹饪界面部分商品超框的问题

27) 修复了赠送道具均为白色名字（看不出来品质）的问题

28) 修复了天赋“身败名裂”初始门派好感度未变成-30的问题

29) 修复了成就系统小红点提示不正确的问题

30) 修复了（190,1494）大佛消失的问题

31) 修复了偶发情况下吃药CD过程中，切换道具栏，倒计时残留的问题

32) 修复了八方重刀决的描述文字重叠的问题

33) 修复了偶发情况下，特效惊鸿霁雷持续时长不正确的问题

34) 修复了“消息”功能中文案标点不正确的问题

35) 修复了主线“寒门书生”与师父对话出现错别字的问题

36) 修复了宗门大比界面，右上角“详情”点不开的问题

37) 修复了被动天人合一TIPS描述错误的问题

38) 修复了输入法为英文，使用江湖指引时按“z“键会召唤坐骑的问题

39) 修复了偶发情况下，剧情对话界面显示出选项时按sec，界面选项会被关闭，导致角色无法操控的问题

40) 修复了偶发情况下，在大地图点击出征的门人没有操作按钮的问题

41) 修复了（1167，1257）蓝田玉悬空的问题

42) 修复了（1547,384）草药在地底的问题

43) 修复了福兴镖局门派成就名字还是福星贵客的问题，现改成十二连环坞

44) 修复了（1111,1501）处罐子缺少美术资源的问题

45) 修复了偶发情况下京谕珠对话界面有“使用”和“丢弃”按钮的问题

46) 修复了京谕珠兑换时，取消选择宝物的操作，需要退出两个界面才能回到操作界面的问题

47) 修复了江湖游记-先点击门派争霸-再点击风云人物-查询，查询结果会显示为门派的问题

48) 优化了天牢第一层没有看见boss就亮boss血条的问题，现降低了BOSS预警高度的检测范围

49) 修复了门派建筑中，拆除模式-点击建筑-会冲突的问题

50) 修复了（188,671）npc丹歌卡在建筑里面，导致奇遇做不了的问题

51) 修复了偶发情况下（1269，547）石头出现黑色的问题

52) 修复了使用唤马铃时，地图上主线任务引导线消失的问题

53) 修复了门派势力地图中，切换分配和出征按钮导致对应界面消失的问题

54) 修复了交互部分NPC，选择闲聊后不触发对话场景的问题

55) 修复了（534,675）有多余怪石的问题

56) 修复了静心诀描述错误的问题

57) 修复了(987,324)NPC王驰鸿无人物模型的问题

58) 修复了江湖指引（AI百晓生）中几处坐标和指引错误的问题

“重塑江湖”系列更新第三弹部分内容预告

预计更新时间：7月30日

【更新内容】

1) 全面提升性能：

a. 提升客户端稳定性

b. 修复卡顿，优化加载速度

c. 内存释放处理。

2) 全面优化交互体验：UI改进，界面优化，交互优化，分辨率适配优化等大家重点期待的优化。

3) 大量BUG修复（详情还请大家关注具体更新公告）

“重塑江湖”系列更新第四弹部分内容预告

预计更新时间：8月6日

【更新内容】

1) 全面优化手柄适配（第五版优化）

2) 大量BUG修复（详情还请大家关注具体更新公告）

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