亲爱的探险者们：

我们推送了一个小型更新包，优化并修复了以下问题：

【系统优化】

·增加了视距调整功能：游戏内可按住ctrl+鼠标滚轮进行调整，也可在设置界面进行精确设置；

·增加了新的音频设置项目：可在设置界面分别设置音效音量、音乐音量；

·修改了角色复活的逻辑：如果角色在巢穴内死亡，现在将复活在巢穴入口附近；

·背包和仓库界面增加了【转移相同物品】的快捷按钮；

·降低了修复镐子所需的齿轮消耗；

·增加了背包界面的快捷键引导；

·优化了音效的3D声道表现效果；

【Bug修复】

·修复了高爆炸弹举起后没有显示的问题；

·修复了采集农作物时偶发的屏幕震动；

·修复了手柄重新绑定不生效的问题；

·修复了电线杆错误的显示了限电的问题；

·修复了爱丽儿赠送的首饰贴图显示错误的问题；

·修复了环境bgm和音响音乐有概率同时播放的问题；

·修复了bgm异常开始或者停止播放的问题；

·修复了育虫箱会异常掉落产物的问题；

·修复了育虫箱页面按shift+左键快速移动物品不生效的问题；

·修复了魔物娘升级后天赋失效的问题；

·修复了英文等语言环境下，开场剧情文本播放过快的问题；

·修复了英文等语言环境下，鱼缸页面的文本显示不完全的问题；

如果在游戏过程中您有遇到任何问题，请及时联系我们进行处理： 官方3群：977377811