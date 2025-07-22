- 新增游泳功能，非骑行或飞行状态在水体内时自动切换到游泳模式，防止新手掉落水底无法继续游戏流程
- 五行秘境冰、火、木龙增加苍龙决残卷保底掉落，集齐三坦苍龙决的木冰火三篇残卷可以右键合成功法三坦苍龙决
- 五行秘境木龙增加草字剑诀·残卷保底掉落，10篇可以右键合成功法草字剑诀
- 五行秘境雷龙增加青鸢千雷诀·残卷保底掉落，10篇可以右键合成功法青鸢千雷诀
- 修复在飞行法宝上无法使用山河图传送
- 删除仙缘任务里面的一炁宗信物任务分支，该分支会跳过登仙城所有新手引导
- 提高五行秘境中精英怪的数量（除龙之外掉落灵根激活道具的AI）
- 修复从云隐镜传送出来后区域信息没有刷新
- 修复部分特殊情况下极品灵根被判定为天灵根无法继续提升
- 优化青鸢千雷诀特效
2025年7月23日0.5.6.2版本更新
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update