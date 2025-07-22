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22 July 2025 Build 19318154 Edited 22 July 2025 – 17:52:19 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
- 新增游泳功能，非骑行或飞行状态在水体内时自动切换到游泳模式，防止新手掉落水底无法继续游戏流程
- 五行秘境冰、火、木龙增加苍龙决残卷保底掉落，集齐三坦苍龙决的木冰火三篇残卷可以右键合成功法三坦苍龙决
- 五行秘境木龙增加草字剑诀·残卷保底掉落，10篇可以右键合成功法草字剑诀
- 五行秘境雷龙增加青鸢千雷诀·残卷保底掉落，10篇可以右键合成功法青鸢千雷诀
- 修复在飞行法宝上无法使用山河图传送
- 删除仙缘任务里面的一炁宗信物任务分支，该分支会跳过登仙城所有新手引导
- 提高五行秘境中精英怪的数量（除龙之外掉落灵根激活道具的AI）
- 修复从云隐镜传送出来后区域信息没有刷新
- 修复部分特殊情况下极品灵根被判定为天灵根无法继续提升
- 优化青鸢千雷诀特效

Changed files in this update

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