久等了各位玩家，在过去的两个月我们有太多的工作在处理，好在我们终于从这些琐事中挣脱了出来，可喜可贺。现在，我们带来了0.2.5α的更新，这次更新将是另一次长期维护的开始，我们也会尽快推出后续的更新，尽快完善游戏框架，希望大家喜欢，暴击组全体敬上。

新增内容

系统

1、不同搜索点现在配置了不同的音效/底板

2、货架类型的搜索点同步表现物品丰富度

3、现在消音器类型的枪口配件可以切实改变开枪音效

双准心瞄准系统

我们发现，我们的玩家在使用自动瞄准功能的时候偶尔会出现无法定位自己当前准心位置导致的跟枪丢失问题，目前采用双准心系统，内部会锁定自瞄目标，外部持续显示玩家光标实际位置

新地图

新地图：【Origin-00-1963】燃烧林，玩家需要通过现有的任务（山民相关任务）流程解锁新地图的进入权限

新Buff

1、燃烧：持续收到伤害

2、高温火场：处于高温火场中，会被浓烟和灼烧影响

3、浓烟：加速体力消耗，持续受到伤害

4、灼烧：持续受到伤害

5、呼吸过滤：保护呼吸道不受环境影响，体力消耗速度加快

6、高温保护：隔绝环境高温，可以在高温下持续作业

新敌人

1、奔行回响

2、火焰狂魂

3、逆维度蝶

4、特殊敌人：诡异木偶

5、特殊敌人：纵火博士

新装备

红星 列兵41制 35发弹匣

红星 列兵43制

红星 列兵43制 35发弹匣

红星 列兵43制 折叠枪托

红星 老兵M

红星 老兵M 实木握把

红星 老兵M 实木枪托

红星 老兵M 枪管

红星 老兵M 30发弹匣

红星 M1891

红星 3.5倍 PE瞄具

红星 M1891 标准枪栓

萨维奇 雄狮M90 大师红点G

沃尔夫 断续点6倍长臂瞄具G

硬质几丁质匕首

鱼骨镰刀

生物基质防毒面具

巴顿 热防护服

新物品

电工胶带

真菌调谐型生物频率仪

逆向微末

“净火”行动计划书

实验室-设备储物间钥匙

同步增加了部分物品的合成配方

修改

1、红星 老兵47 系列枪械贴图修改

2、平衡了T恤（黑）的防御力3->1

3、【Origin-00-1961】森林地区 实验室处有一处地形修改，新增了一处可以通过钥匙解锁的房间

4、改变地块形状与碰撞

5、提高小地图高度差染色的基础数值，让不可通过地形更明显

6、选关界面优化

7、游戏内透视效果优化

修复

1、击中特效展示从客户端计算上移至服务器通知，使集中反馈更明显

2、修复了英文本地化一处文本重复的问题

3、修复了英文本地化的部分翻译

4、添加了缺失的本地化文本

5、尝试修复了山谷附近一处地编空气墙的问题

6、修复终端鼠标显示错误问题

7、修复传递器枪匠问题

8、修复射击时经验可能为负的问题

9、修复部分搜索点模型丢失问题

10、修复了安全屋一处墙体缺失的问题

11、修复了新手引导中的一处令人感到困惑的引导说明

12、修复恐怖山民愤怒状态丢失问题，真菌标记将会激怒山民使山民能力获得提升

*本次更新在内容方面有所欠缺，后续的开发工作会主要围绕内容相关进行。