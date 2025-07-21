————2025/07/22—————

【版本号】E1.13

【剧情】调整了部分早期关卡不甚合适的文本。

【剧情】部分重制了「白狼山之战」。

【平衡】调整了少数民族地域特性的数值。

【功能】新增了第二章「玉门关之战」前队友离队时对「权柄」施政倾向的影响。

【功能】新增了部分队友对施政倾向的影响。

*李典/臧霸现在将会使「势力」向「豪强」倾斜；败退时则导致世族化程度变高。

**荀彧现在将会使「势力」在低于「世族」时，向「世族」倾斜；败退时则导致世族化程度变低。

***夏侯玄现在将会使「势力」在过高时，向较低的「世族」倾斜。

****文虎现在将会使「异族」向「厌弃」倾斜。

【补完】更新了部分事典。

【补完】更新了术语解说。

【补完】更改了部分友军/敌军的数值。

【补完】更改了部分友军/敌军的地域特性。

【补完】优化了伤害减免/系数界面的执行效率，效果拔群。

【补完】优化了部分UI。

【补完】优化了部分关卡进入战前的速度。

【补完】【本地化】繁中本地化更新至当前版本。

【补完】【本地化】试验新繁中本地化方式。

【修正】修正了部分队友败退时未正确影响施政倾向的错误。

【修正】修正了Windows 10以下不适用优化的错误。