特别提示：新人不要选凡人难度，本作的难度指数的变化会直接影响掉落物品、掉落灵石的数量和概率



目前正式版对应的结丹期即将全面完成，还差身世对应的最终剧情，会在近期完成更新并将结丹期终章尽可能完整的呈现出来！



1、新增灵植师三品称谓，三品灵植师可领悟的对应的技能为：五行沃土诀，通过调整土壤的五行，改善灵植生长（以下是部分事件：炽浆灌根>火红浆液从裂缝涌入，沿主根一路灼烧，痛并催长，阳属

性灵植正当时，故而借其火力猛长！息壤微震>土壤似活物般轻蠕，根系被温柔拉扯，仿佛大地替植株松土，速度先减缓些许；但几日后侧根成倍萌发，吸收面积骤增，速度报复性提升，肉眼可见的成长！

）

2、开放灵植园中结丹期灵植的种植(需要先拿到二品称谓)，同时降低二品所需要的种植需求

3、修复炼丹房无法使用自研单方产生丹药的BUG

4、优化御兽师协会的考核难度，现在御兽师可以去找NPC评级晋升了

5、优化炼丹师协会、御兽师协会阅读书籍获取熟练度的事件，现在更容易触发获得，而且熟练度上限提升！

6、尝试修复无垢道心导致的战斗外无法使用恢复效果的BUG

7、优化了一些程序的运行机制

