新增：

增加状态：说书宗师；

增加技艺：说书；

增加书籍：《胤朝演义》，《四象传》，《牡丹亭》，《三侠五义》；

增加九罗城城区交互点：大江湖；

增加大江湖听说书机制；

增加成就：拍案江湖；

增加天赋：说书人；

增加天赋组合：笑论江湖；

增加武器：九幽镇魂枪；

增加心法：九幽镇魂诀，酆都御阴令；

增加关键字：幽魂，地府阴兵；

增加法宝：阴差配印；

增加人物：殷无咎，殷无垢；

增加区域：坠阴崖；

增加物品：阴煞令；

增加地点：阴煞池；

增加功法：镇魂枪·破煞，厉鬼咆哮，幽冥罡气，鬼门洞开，敕令·缚魂，幽影步，怨灵游巡；

增加万鬼宗门剧情；

高人介绍信增加相关条件达成说明；

调整：

增加剧情人物不受声望影响好感机制；

重做炁界机制；

调整万鬼宗所在地和地点介绍；

修改炁界关键字描述；

降低剑一阁入门需求；

修复：

修复亦心剧情线会生成多个重复事件问题；

修复天命咒杀没有介绍问题；

修复战斗敌方召唤物反转问题；

