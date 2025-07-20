新增：
增加状态：说书宗师；
增加技艺：说书；
增加书籍：《胤朝演义》，《四象传》，《牡丹亭》，《三侠五义》；
增加九罗城城区交互点：大江湖；
增加大江湖听说书机制；
增加成就：拍案江湖；
增加天赋：说书人；
增加天赋组合：笑论江湖；
增加武器：九幽镇魂枪；
增加心法：九幽镇魂诀，酆都御阴令；
增加关键字：幽魂，地府阴兵；
增加法宝：阴差配印；
增加人物：殷无咎，殷无垢；
增加区域：坠阴崖；
增加物品：阴煞令；
增加地点：阴煞池；
增加功法：镇魂枪·破煞，厉鬼咆哮，幽冥罡气，鬼门洞开，敕令·缚魂，幽影步，怨灵游巡；
增加万鬼宗门剧情；
高人介绍信增加相关条件达成说明；
调整：
增加剧情人物不受声望影响好感机制；
重做炁界机制；
调整万鬼宗所在地和地点介绍；
修改炁界关键字描述；
降低剑一阁入门需求；
修复：
修复亦心剧情线会生成多个重复事件问题；
修复天命咒杀没有介绍问题；
修复战斗敌方召唤物反转问题；
2025.07.20--V0.4.5.5
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