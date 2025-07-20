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20 July 2025 Build 19290058 Edited 20 July 2025 – 08:13:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新增：
增加状态：说书宗师；
增加技艺：说书；
增加书籍：《胤朝演义》，《四象传》，《牡丹亭》，《三侠五义》；
增加九罗城城区交互点：大江湖；
增加大江湖听说书机制；
增加成就：拍案江湖；
增加天赋：说书人；
增加天赋组合：笑论江湖；
增加武器：九幽镇魂枪；
增加心法：九幽镇魂诀，酆都御阴令；
增加关键字：幽魂，地府阴兵；
增加法宝：阴差配印；
增加人物：殷无咎，殷无垢；
增加区域：坠阴崖；
增加物品：阴煞令；
增加地点：阴煞池；
增加功法：镇魂枪·破煞，厉鬼咆哮，幽冥罡气，鬼门洞开，敕令·缚魂，幽影步，怨灵游巡；
增加万鬼宗门剧情；
高人介绍信增加相关条件达成说明；
调整：
增加剧情人物不受声望影响好感机制；
重做炁界机制；
调整万鬼宗所在地和地点介绍；
修改炁界关键字描述；
降低剑一阁入门需求；
修复：
修复亦心剧情线会生成多个重复事件问题；
修复天命咒杀没有介绍问题；
修复战斗敌方召唤物反转问题；

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3417181
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