本次更新主要是对于游戏系统逻辑的更新。



1.大幅整改后台数据检测系统和在家里挂机的结算系统，优化了运行逻辑，减轻运算压力。

2.重写游戏文本播报系统，增添了本地化支持功能模块，在语言设置中增添日语的选项，为之后支持多种游戏语言做铺垫。

3.重写、完善、优化了游戏界面和UI，更改了游戏字体，现在不会有错字、以及因字库缺失而导致的文本大小不一等问题了。更改了文本框的显示逻辑，现在在没有人物立绘的时候文本框会显示地更紧凑。有人物立绘的情况下，文本框现在最大支持四行文本。在选项框中增添了选项运动指针，更改了选项框的样式。物品栏也变得更加紧凑和清晰了。

*注意，由于游戏更换了字体，现在旧存档可能会出现字体大小异常的问题。你可以按E打开指令栏，输入指令：

"修复存档"（去掉双引号）

执行指令后，字体大小应该就会正常。

4.新增了更复杂的抽奖机制，现在物品支持复数抽奖和保底。添加了道具：一袋垃圾。现在清洁员职业可以获得街道垃圾桶的钥匙，现在街道垃圾桶中也可以丢垃圾。

5.重写了书籍显示逻辑和书籍管理系统，现在在游戏内阅读将是全屏阅读，而且逐行瞬时显示，再也不用疯狂点按空格翻页了。同时，阅读书籍获取知识的结算方式也更改了，从以前每读一次就会增加固定知识点数更改为现在依照阅读书籍时停留的时间而增加知识点。

此外，现在可以轻易地为游戏中的书籍添加其他语言的翻译版本，只需在data/books文件夹下找到并复制书籍文件，更改文件名的语言后缀，然后整篇翻译即可。

6.添加了mod支持系统，现在游戏支持mod功能，你可以为游戏制作和添加修改游戏地图、事件、角色、文本等自定义内容的模组了，详情请查看mods文件夹中的说明文档。

7.重写了游戏指令系统，现在按下E键默认不再是修改器，而是指令框。你可以输入指令‘cheater’来切换至以前的作弊器模式。新增了多条指令，详情可以通过输入'help'来查看具体的指令代码。

更改了指令输入窗口的样式，现在它是游戏内的输入框了，支持复制和粘贴。

8.新增了SteamApI的对接，现在游戏可以获取Steam用户的信息了，为后续加入Steam成就功能做铺垫。在指令中输入"steam"可以获取你的steam用户信息

9.移除了一些不必要的逻辑，移除了旧的任务系统，优化了菜单面板的选项和逻辑。

10.添加了一个游戏内查看后台日志的办法，使用Nano.ModManager.log()可以输出各种游戏信息，支持一键复制，方便mod开发。

11.更改了结算灵感的方式，现在不再是随机概率结算。

12.完善了意识空间-智识的一些内容，现在修改了智识之书的逻辑和沉睡雕像的逻辑，玩家可以向神像供奉知识以提高思维值和获取智识碎片。

13.新增了一个全新的ui（合成框），可以显示合成或升级所需要的材料和条件，现在你能在意识空间-智识里看到。

14.调整和修改了家里电脑的显示逻辑，现在不升级的情况下也能看到所有的选项，只不过要升级之后才能使用。

15.现在新游戏为人物命名将默认是键盘输入，支持多语言输入，支持复制粘贴。

16.图书馆添加了两本书籍《消费的意义》，《反正无人在意》



