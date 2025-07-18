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18 July 2025 Build 19277413 Edited 18 July 2025 – 17:09:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新人特别提示：鉴于目前许多新人选择凡人模式，特此说明，本作与其他游戏的难度设定不同，难度指数的变化会直接提高/降低物品掉落率、灵石掉落率，新人不要盲目选择凡人模式，或是尝试增高难度指数的玩法！！！

25年7月18日
steam版本1.0.74正式版版本补丁说明:
1、云水间(结丹期主城)新增了御兽师协会，现在可以有御兽之心进入其中，并开放了相应的御兽试炼，御兽可以通过完成试炼其不断精进御兽血脉的纯度(最高达到50%)，从而增强灵兽战力，更好的帮助主角战胜强敌
2、红尘城新增NPC随机对话，旨在给新手更明确的游戏内提示，用以说明特效伤害类的天赋如何前期孱弱，同时介绍特性强化词条的功能
3、修复了部分BUG，包括主角突破结丹期中期错误、奇偶恢复不生效等问题

Changed files in this update

Windows Depot 3298961
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