1、上线可进化宠物：精北、械史蜚、蜗龟讙
2、上线任务引导，完成任务可获得碎星（可以通过拍卖行与其他玩家合理交换宠物）。
3、浮空岛增加古神
4、天空增加浮空石块与古神。
5、解决蜕变后，可能导致属性下降过多的BUG。
6、蜕变与强化联动。
7、调整命中与减伤计算规则。
8、提高强化片段的获得概率至17%。
9、修复开启诸神之战与神王之战，可能给其他玩家带来的异常。
10、由于本次更新与碎星有较大关联性，可能存在异常导致交易数据重大波动，为了在测试阶段保证交易数据的稳定性，我们随时有可能会对碎星数据进行修正，为各位玩家带来的不便，敬请谅解，当测试完成后，碎星数据才会永久保留。
11、修复闪避率显示不一致的问题。
V0.70 版本更新
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