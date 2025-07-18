亲爱的玩家，服务器兹定于2025年7月18日(周五）20点开始维护更新，本次更新预计60-180分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。

优化内容： 1.飞天神将貂蝉增加额外效果：每日4点将根据命理发送包含一定数量红颜香笺的邮件；

2.增加转香阁中获取轮回玄晶以及轮回天机石残片的概率及数量；

3.增加曹操与曹节命理3效果；

4.轮回排排乐一荤奖励池中加入银票、轮回虎符、通天虎符；

5.提升了轮回关卡中获得轮回天机石残片的概率；

6.提升了终极六道中精魄/血玉粉尘的出现概率（包括无暇）；

7.优化了鉴定后的天机玉在背包及交易所显示天地人品质；

8.增加配方可以使用高级问心玉符合成低级问心玉符；

9.增加配方可以使用低级精魄/血玉粉尘可合成高级精魄/血玉粉尘；

10.增加黑市商人处以物易物的问心玉符兑换问心玉符残片；

11优化了强者之路8玩家难以完成的问题，改为在说书人处对天机石进行五次改命；

12.优化了说书人刷新次数的倒计时显示；

13.增加了部分道具的掉落特效；

14.优化了招募界面的显示逻辑，现已默认展示第一招募位的天命；

修复内容： 1.修复了一部分老玩家没有开启强者之路的问题；

2.修复了生产界面轮回玄晶无法合成玄晶粉尘的问题；

3.修复了精炼时玄晶粉尘在特殊仓库内不显示的问题；

4.修复了天机玉改命无法使用绑定道具的问题；

5.修复了天机玉改命消耗材料不显示的问题；

6.修复了驻客界面六维显示异常的问题；

7.修复了交易所购买后商品不显示的刷新问题；

8.修复了buff过多时复活按钮无法点击的问题；

9.修复了巨型食脑鼠，噬血魔鹿没有掉落的问题；

10.修复了轮回卜算界面概率出现没有奖励的问题；

11.修复了恶疠开膛刀触发异常的问题；

12.修复了吞天锻造锤[绑]使用异常的问题；