感謝大家一直以來對我們的關注與支持。今天，終於《神罪降臨》！
本次先發包含第一部與第二部：
- 發售雙週內限時 10% 折扣！
- 兩部合計內容約可帶來 20~30 小時 的完整單週大劇情體驗。 （視閱讀速度上下浮動）
在遊戲中，您將以非固定視角體驗多位角色的內心世界，穿梭在愛恨交織的世界中，收集線索，拼湊真相。
我們也在「視覺小說」的基礎上，加入了：
- 限時選項：增加臨場緊張感
- 秘密系統：探索那些不合常理的物件/場景，取得情報，事先揭開隱藏的時間線
- 性格測驗：遊戲將根據您的選項，進行行為傾向分析
並通過：
- 全劇情語音演出
- 超過1700張插畫及背景
- 40首來自ZIZZ STUDIO的樂曲
- 20+位個性鮮明的主要角色！
為您打造一個複雜、多線、懸疑燒腦的戰鬥故事。
📚為何採取「分部式發售」？
《神罪降臨》共分為七部，本次發售為前兩部。
由於《神罪降臨》的劇情量體龐大。因此我們選擇了類似《封神》、《空之境界》、《海貓鳴泣之時》的分公司式發售模式。
但請放心——
每一部都有相對完整的劇情，起承轉合、情節高潮與劇情反轉，即便只體驗一部，也能獲得一段相對完整的劇情體驗。結尾會留下引人期待的懸念，以及對下一部的憧憬。
📍Demo持續開放中，歡迎試玩！
我們的demo也在持續開放中！
其中也實裝了：秘密系統 與 性格測試 等特色玩法！
但比較遺憾的是，由於正式版與demo在內容上有部分調整，為防止您在正式版的遊玩過程中錯過重要訊息，demo存檔無法繼承至正式版。
🔧BUG＆回饋管道
我們非常歡迎大家在體驗過程中提出寶貴建議或回饋 BUG，幫助我們不斷優化！
📝 回饋方法：填寫BUG回饋表
點擊此處填寫您遇到的BUG，或掃描下方的二維碼
🔎 steam「喜加一」
我們的衍生小遊戲《思嘉哪裡去了？ 》也已上線steam！
因為一些原因，《神罪降臨》中的角色郝思嘉進入了黑白線條的世界，並分裂成了44份。
這看起來就很「有智慧」的盆栽，是郝思嘉
這些“牛龍馬羊”，額，也是郝思嘉
此外，你也可能會從清明上河圖的河裡，潛藏的管道裡，瓦片下面，《星空》的漩渦狀雲彩等各種地方找到她。這是否合理我不知道，但她至少在河裡（?）
目前遊戲完全體也已經上線Steam，歡迎將這款免費抽像小遊戲加入到你的庫中
再次感謝大家一直以來的關注與支持，希望《神罪降臨》能陪伴您度過愉快的遊戲時光！