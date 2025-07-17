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17 July 2025 Build 19251131 Edited 17 July 2025 – 12:33:06 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
大家好！

感謝大家一直以來對我們的關注與支持。今天，終於《神罪降臨》！




本次先發包含第一部與第二部
  • 發售雙週內限時 10% 折扣
  • 兩部合計內容約可帶來 20~30 小時 的完整單週大劇情體驗。 （視閱讀速度上下浮動）

在遊戲中，您將以非固定視角體驗多位角色的內心世界，穿梭在愛恨交織的世界中，收集線索，拼湊真相。


我們也在「視覺小說」的基礎上，加入了：
  • 限時選項：增加臨場緊張感
  • 秘密系統：探索那些不合常理的物件/場景，取得情報，事先揭開隱藏的時間線
  • 性格測驗：遊戲將根據您的選項，進行行為傾向分析




並通過：
  • 全劇情語音演出
  • 超過1700張插畫及背景
  • 40首來自ZIZZ STUDIO的樂曲
  • 20+位個性鮮明的主要角色！


為您打造一個複雜、多線、懸疑燒腦的戰鬥故事。


📚為何採取「分部式發售」？


《神罪降臨》共分為七部，本次發售為前兩部。
由於《神罪降臨》的劇情量體龐大。因此我們選擇了類似《封神》、《空之境界》、《海貓鳴泣之時》的分公司式發售模式。

但請放心——

每一部都有相對完整的劇情，起承轉合、情節高潮與劇情反轉，即便只體驗一部，也能獲得一段相對完整的劇情體驗。結尾會留下引人期待的懸念，以及對下一部的憧憬。




📍Demo持續開放中，歡迎試玩！


我們的demo也在持續開放中！
其中也實裝了：秘密系統性格測試 等特色玩法！

但比較遺憾的是，由於正式版與demo在內容上有部分調整，為防止您在正式版的遊玩過程中錯過重要訊息，demo存檔無法繼承至正式版



🔧BUG＆回饋管道


我們非常歡迎大家在體驗過程中提出寶貴建議或回饋 BUG，幫助我們不斷優化！

📝 回饋方法：填寫BUG回饋表
點擊此處填寫您遇到的BUG，或掃描下方的二維碼



🔎 steam「喜加一」


我們的衍生小遊戲《思嘉哪裡去了？ 》也已上線steam！
因為一些原因，《神罪降臨》中的角色郝思嘉進入了黑白線條的世界，並分裂成了44份。

這看起來就很「有智慧」的盆栽，是郝思嘉



這些“牛龍馬羊”，額，也是郝思嘉



此外，你也可能會從清明上河圖的河裡，潛藏的管道裡，瓦片下面，《星空》的漩渦狀雲彩等各種地方找到她。這是否合理我不知道，但她至少在河裡（?）

目前遊戲完全體也已經上線Steam，歡迎將這款免費抽像小遊戲加入到你的庫中



再次感謝大家一直以來的關注與支持，希望《神罪降臨》能陪伴您度過愉快的遊戲時光！
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