亲爱的狙友们：

我们预计将在2025年7月16日上午 5:50-10:00 对全渠道服务器进行停机维护更新。维护期间无法登录游戏，请大家留意游戏时间，感谢您的支持与理解！

维护完成后将向全服狙友发放金币×300，星尘结晶×300，银币×3000，无序结晶×3000；若维护时间意外延长，每延迟1小时额外增加100金币，100星尘结晶补偿福利（邮件有效期为7天，请及时领取邮件）。

= 全新主线剧情 巴兰诡事·冥骸船长 =

●刚经历过海啸的巴兰岛出现了大量海怪，收到支援请求的DPC小队与灰烬探员卡塔琳娜合作推进，发现了天火在巴兰岛藏匿的秘密区域……海怪入侵的目的是星尘，那么这一切的背后是谁的阴谋？跟DPC小队一起在船炮中与400年前的冥骸船长大战一场吧！

●新增伤害类型：侵蚀伤害

◆部分海怪怪物会造成侵蚀伤害，会累积玩家的侵蚀进度

◆侵蚀进度满后，玩家会在一段时间内持续受到伤害和减速、禁止翻滚和禁止回血的效果

◆一段时间内未受到侵蚀伤害会缓慢减少侵蚀进度，受侵蚀影响请尽快脱战！

= 巴兰诡事·冥骸船长 新增奖励 =

●主线奖励掉落：

◆战戟 螺渊魔戟【传奇】

◆燃烧弹 鬼潮冥灯【传奇】

◆如意火铳 拘魂诡契【星耀】

= 巅峰难度 =

●巅峰难度新增菌母之战（上）关卡，同步上线对应先锋难度

= 全新活动玩法-晶核试炼场 =

●在晶核试炼场玩法中，玩家可以体验不同等级的晶核进行活动关卡体验，完成活动关卡后可以获得活动背包解锁卡，使用活动背包解锁卡可以解锁更高等级的晶核背包进行体验

●首次通关最高难度的晶核试炼场，可以获得能力凭证【攻击力凭证：2%】等稀有奖励

= 星坠远征赛季更新 =

●怪物、关卡词条、奖励更新

= 新增晶核 =

●SCAR 虚空冰爆

◆获取方式：精彩活动获取

◆翻滚改为闪现。枪械每发射4发子弹会额外射出小冰刺；闪现时在原地开启虚空回收怪物体内的小冰刺。开启技能时，子弹变为冰锥形态且虚空中射出大冰刺对怪物造成穿透伤害。

= 全新赋能晶核 =

●碎片手雷 碎能传伤

◆获取方式：SS5赛季通行证获取

◆可以召唤怪物幻象分身，击杀会按一定比例伤害怪物，配合范围伤害技能将事半功倍噢

= 全新军备池 =

●虚空冰爆军备池

◆在架时间：2025年7月16日7点~2025年10月22日6点

◆虚空冰爆军备池，内含限定记忆样本套装-【虚空冰爆】

= 全新星狩 怒鼎 =

●普攻【煞敌羽箭】：箭矢齐射向目标攻击，对范围内多个目标造成伤害；命中后叠加被动【剑羽寒伤】层数。

●主动【天罚六刃】：变身怒鼎朝指定方向发射6柄大剑，单发大剑对范围内目标造成高额伤害；命中后叠加被动【剑羽寒伤】层数。

●被动【剑羽寒伤】：怒鼎所有攻击为玩家造成的全元素伤害提供增伤BUFF，怒鼎16级后，每次普攻或者大剑命中目标时，所有BUFF持续时间重置为新的倒计时。

= 星缀词条改动 =

●星缀词条不再与指定武器绑定，改为玩家获取指定武器可解锁晶核上对应的星缀效果，任意该晶核可用的武器均可享受星缀效果加成，前往晶核改造界面可查看晶核星缀效果。

= 新增组队招募系统 =

●在星耀模式大厅内新增组队招募系统，玩家可发布星耀玩法的队伍招募邀请，且可根据队伍需求设置入队武装值门槛以及队伍风格标签

= 新增护甲模块道具 =

●玩家装备护甲后可提升在星耀无限模式中的生存能力。护甲拥有基础属性、主词条与副词条

●主词条为基础词条，副词条需升级护甲进行解锁，根据护甲品质不同可解锁的副词条数量也不同，每类词条根据强度分为5个档位

●护甲升到满级可解锁副词条洗练，花费洗练石可重新随机副词条。护甲可通过关卡掉落以及活动获得

= 难度平衡调整 =

●剧情副本动态难度调整

◆上调人数不足5人时的难度系数

●秘藏深渊

◆推荐武装值随赛季调整

◆藤蔓龙骸，异菌之母，凶煞怒鼎，冥魂玄龙 生命值基数下调

◆怪物生命属性调整为冰+电

◆攻城锤、坚甲重锤的护甲值变为独立系数，不再与生命值倍率绑定

= SS5新赛季开启 =

●7月16日停服更新后切换为SS5赛季，时间为2025-07-16 至 2025-10-22

●SS5赛季期间，玩家天梯段位达到黄金后战斗5场即可解锁NAR-10唐纹雅韵，达到黑金后战斗5场即可解锁PPSh 炼金术·Ⅰ阶 + 超级赛年勋章 壹

●达到指定赛季活跃，即可获得【赛季武器升级卡】，使用【赛季武器升级卡】可以将【PPSh炼金术】从Ⅰ阶升级至Ⅲ阶，并解锁专属枪身特效和枪口火焰

●SS5赛季期间，玩家墨金演习段位达到黄金后战斗3场即可解锁喷气背包 叁周年，达到黑金后战斗3场即可解锁越野车 红色传说

= 日常任务新增 =

●刀战模式完成指定淘汰数

= 赛季通行证 =

●解锁高级通行证，在达到一定等级时将会获得【通行证武器升级卡】，使用【通行证武器升级卡】可以将【HK416 金藤之心】从Ⅰ阶升级至Ⅱ阶

= 天梯地图池调整 =

●地图轮换,排位图池新增【兼济磨坊】；预计在8月将【海防遗迹】加入图池

= 变异追击 =

●新增指挥官系统

◆在回合准备阶段参与竞选，和其他竞选者同台竞争，并由其他玩家公投选出心仪的指挥官带领人类队伍走向胜利

●品质升级

◆新增人类阵营胜利结算动画

◆接入场景黑雾效果，人类在黑雾期间视野受到遮蔽，同时母体疾风领主获得2级被动后将在黑雾期间获得大幅移动速度提升！

◆母体动态难度系统：母体在长期未感染人类时或母体人数不足时获得抗击退和血量增强，该数值上限随变异体阵营感染数增加逐步降低

◆新增第一人称武器栏展示武器稀有度颜色

◆新增自定义设置项：伤害跳字开启/关闭（可以在沉浸模式中自定义开启伤害跳字显示）

●惊魂街巷地图难度调整

◆人类在逃亡过程中也将遇到游荡者怪物的骚扰

◆上调了游荡者怪物的血量，使其能对人类产生更多威胁

◆调整了部分武器刷新点位

●变异体属性调整

◆咆哮领主初始生命值：65000 -> 80000

◆夜蛾领主初始生命值：65000 -> 60000，小幅增加夜蛾领主受到的击退量

◆全部变异体脱战回复速率：脱战3秒后，每秒回复5000 -> 脱战2秒后，每秒回复20000

●变异追击模式局内整体得分量调整

◆变异体基础抗伤分增加

◆人类击退/减速分占比提高

◆人类过关基础分降低

●更多追击相关更新即将来袭

◆新路线月末即将上线

◆变异体阵营全新场景视觉效果

◆中途加入时不再观战直接加入游戏对局

◆人类同稀有度武器拾取冷却

= 变异狂欢 =

●全新变异狂欢阵营词缀

◆人类：

◆最后生还者：仅当最后一名人类存活时进入终极时刻，并获得超级增幅

◆天选之子：随机选择3名人类持续受到闪电打击，并获得高额伤害加成，被闪电命中后移除效果

◆莲华绽放：人类首次到达16x后，倍率不会掉落

◆后备弹药：射击时优先消耗备弹而不是消耗弹夹内子弹

◆暴露弱点：命中变异体任何部位都有几率造成弱点伤害

◆变异体：

◆狂暴化：倒计时每30秒后，变异体获得全员移动速度和减速抗性增加，减速抗性满时不再受到击退效果幽灵化：所有变异体获得永久匿踪效果（模型半透明化）

◆后座狂魔：大幅增加武器后座力

◆幽灵化：所有变异体获得永久匿踪效果（模型半透明化）

●词缀调整

◆复生加速复活时移速提升量提高

◆移除词缀“硬化表皮”、“全员猎手”、“全员指挥”

●表现分相关调整

◆人类阵营新增：

◆压制（当玩家开火造成减速时，每施加一定的减速值触发一次行为表现分加分）：+1表现分，+0.1x狂欢值

◆齐心协力（当人类阵营未触发终极时刻坚守至回合结束时触发）：+200表现分

◆变异阵营新增：

◆险些得手（靠近人类一定范围但未造成感染时触发）：+25表现分，+0.2x狂欢值

◆捷径（暗影之王释放传送门后，每次使用传送门为释放者触发加分）：+2表现分，+0.2x狂欢值

◆撼地（咆哮领主使用技能命中人类时，每命中一名人类触发一次加分）：+5表现分，+1x狂欢值

◆修改

◆击退：触发条件由造成击退的次数修改为根据造成击退的距离触发，单次击退可多次触发行为加分

◆缴械：+5表现分，+0.1x狂欢值 -> +20表现分，+1x狂欢值

●全新变异枪械芯片

◆HK416螺旋飞弹：每射击10次，额外向前发射一枚小型弹道，命中时造成小型范围伤害

◆VSSM暴雨梨花：每射击命中15次，后续4秒时间内射击不消耗子弹，该效果有4秒触发间隔

◆DT22动能回收：使用该武器击败时回复主武器弹夹弹药并在切换至其他武器时获得基础攻击力加成

◆PPsh战争狂想：当回合进入终极时刻后，幸运一击几率翻倍且开火时直接消耗备弹

●模式武器数值调整（以下数值调整在追击和狂欢中同时生效）

◆SCAR：伤害加成：2.2 -> 2.3

◆PPsh：伤害加成：2.5 -> 2.3、弱点系数：2.75 -> 2.5

◆M249：弱点系数：1.5 -> 2

◆QJB95：弱点系数：2 -> 2.5

◆AA12：伤害系数：2.1 -> 2

◆DT22/Saiga12k 变异狂欢模式备弹量降低

◆Type56：击退冷却时间降低

◆SG550：伤害系数：2.5 -> 2.6

●技能调整（以下调整在狂欢和追击中同时生效）

◆缠绕体感电缠绕技能冷却时间 25s -> 20s，缠绕体电球小幅降低血量，同时小幅增加满进化等级时的爆炸范围

◆暗影之王相位通道冷却时间 30s -> 20s，传送门生命值 1500 -> 2000

◆夜蛾领主逆流漩涡对敌人的减速效果 25% -> 35%

= 新增爆破模式地图—海防遗迹 =

●巴兰岛海怪事件后，神秘的派洛特镇和海防遗迹重新浮出水面。泰坦派特勤部队前去调查据点和星尘事件的后续时，与秘密潜入的天火教徒发生冲突……

= 【皮肤】星途 潮流明星（传奇） =

●在时尚圈拥有一席之地的大明星海琳，居然是星合联盟的特工！

●获取方式：精彩活动获取

●图片仅供参考，实际效果以游戏内为准

=【皮肤】白鸥 海岛密探（传奇） =

●卡塔琳娜是灰烬在巴兰岛的神秘探员，据说她的身世很不寻常。

●获取方式：精彩活动获取

●图片仅供参考，实际效果以游戏内为准

= 【皮肤】星途 瀚海女神 （不朽） =

●传说中有位掌管海洋的女神，风平浪静或是风起云涌都在她的一念之间。

●瀚海女神皮肤拥有【瀚海惊涛】专属配饰

●获取方式：猎鹰密藏

●图片仅供参考，实际效果以游戏内为准

=【皮肤】白鸥 皇家舞会（传奇）=

●卡塔琳娜曾经受邀出现在某次皇家舞会上。

●皇家舞会皮肤拥有【玫瑰发饰】【宝石耳坠】【黄金挂坠】三个专属配饰

●获取方式：赛季通行证

●图片仅供参考，实际效果以游戏内为准

首次充值额外金币返利重置

= 全新猎鹰密藏 =

幽冥海域系列(在架时间:2025年7月16日-2025年11月5日)

●HK416 幽冥海域【不朽】

●SCAR 幽冥海域【不朽】

●星途 瀚海女神【不朽】

●AA-12 惊涛怪浪【传奇】

●燃烧弹 惊涛怪浪【传奇】

= 全新荣耀战备 =

木语繁花系列(在架时间:2025年7月16日-2025年10月22日)

●Type56 木语繁花【不朽】

●OM50 木语繁花【传奇】

●AUG 木语繁花【传奇】

= 荣耀战备积分商店 =

荣耀战备积分商店：行星动力系列、虎跃乾坤系列、急冻狂潮系列、朱利奥·再临系列、异星远征系列、灼热飞行家系列、山海奇迹系列、暗星更迭系列、疾速引擎系列、苍穹之翼系列、赤焰凛锋系列、狮舞弄彩系列、灵宝神通系列、极烬狂徒系列(在架时间:2025年7月16日-2025年10月22日)

●新增：M4A1 赤焰凛锋【不朽】

= 荣耀战备保底清空补偿 =

●保底继承机制将在本次更新后进行记录

●针对此次荣耀战备保底清空，我们为狙友们准备了以下补偿

◆如果狙友没触发过保底：我们将以狙友在上期战备累计抽取的次数为依据进行积分补偿

◆如果狙友触发过保底：我们将以狙友距离上一次触发保底后抽取的次数为依据进行积分补偿

◆补偿的战备积分过期时间同从木语繁花荣耀战备中获得的积分，请及时使用，如存在不显示过期时间的情况为显示异常

= 返场猎鹰密藏 =

8折返场猎鹰密藏(在架时间:2025年7月25日-2025年9月24日)

●时光之轮系列

●山海有灵系列

●断罪之心系列

●万象山河系列

= 武器调整 =

●如意火铳调整：

◆0|15|25|50|100|1000 M 115|103|87|78|62———>调整为0|10|20|50|100|1000 M 115|103|87|78|62

◆跑射延迟64MS———>调整为72MS

●92FS调整

◆0|15|70|100|150|1000 M 33|30|25|21|17———>调整为0|20|70|100|150|1000 M 33|30|25|21|17

●GLOCK18C调整

◆跑射延迟80MS———>调整为64MS

●SCAR调整

◆降低腰射时垂直弹道后座力（1.181-->0.944）

◆降低腰射时水平弹道后座力（0.288-->0.23）

◆降低开镜时垂直弹道后座力（0.945-->0.756）

◆降低开镜时水平弹道后座力（0.2597→0.207）

●震撼弹进入天梯爆破

●关刀调整：

◆重击伤害范围调整：1.9|2.5 ->1.2|2.5

◆轻击伤害范围调整：1.3|2.0 -> 1|2.1

●镰刀伤害 70|20|20|20|20 -> 70|30|30|30

●短棍/尼泊尔重击宽度异常修复

= 变异大事件 =

●新一期变异大事件【追击狂潮】开启，同时新增变异追击排行榜及变异追击成就，追击榜单奖励与变异排行榜单奖励一致

= 商城更新 =

●商城内新增变异商城页签，可在变异商城中购买变异角色与其他变异道具

●银币商城上新：如意火铳、PPsh

= 友情系统 =

●版本更新后，玩家和新玩家或者回归玩家组队进行游戏可以获得友情币奖励

●友情币可在活动友情商店中兑换奖励

= 周年狂欢日 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年7月20日 23:59:59

●活动奖励：

= SCAR 虚空冰爆 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆活动期间，购买 虚空冰爆大礼包 享受限时 7.5折 ，花费3495星海币可购买大礼包，内含：SCAR-虚空冰爆；虚空冰爆专属超频4号+5号控件，光影幻象：虚空冰爆 星光璀璨

◆如单独购买大礼包内物品，将会按比例扣减礼包价格（如价格未及时刷新，请重进活动界面）

◆活动结束后，晶核-SCAR 虚空冰爆将以原价上架商城

●活动奖励：

= 全新星狩 凶煞怒鼎 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年7月23日 23:59:59

●活动规则：

◆活动期间，消耗50星海币可进行1次召唤，消耗480星海币可进行10次召唤，1点券可兑换1星海币

◆召唤到达不同次数，可额外领取【怒鼎残块】

◆每次召唤可获得【怒鼎残块】*7~20，且均有机会直接获得星狩 凶煞怒鼎

◆活动期间，可花费星海币*2106购买传奇星狩10级直升包（限购1次），内含狩能粉尘*18500+狩能晶石*75+狩能晶髓*12+狩能晶魄*1

●活动奖励：

= 星海冒险 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆活动期间，玩家使用冒险骰子或冒险遥控骰子可在星海冒险格子中前进

◆宝箱掉落规则说明

◆战斗掉落：活动期间，参与战斗即可在结算页面获得星海宝箱，星海宝箱每周上限掉落为28个，超出上限则无法继续掉落

◆宝箱掉落：使用星海宝箱必定获得金币x15~18(一定概率288金币)、必定获得星海币x3，概率获得冒险骰子x10、星海币x66、战备券x1、银币x1000的其中1个

◆结算规则：每局根据对局时长等数据掉落不同数量的星海宝箱，中途退出无法获得宝箱

◆过期说明：活动时间到期后，星海宝箱中的骰子，以及星海币将无法继续在活动中使用，为避免损失还请及时使用星海宝箱

◆奖励获取方式

◆普通格子：停留在格子上，可获得该格的奖励

◆起点大礼：停留在起点格或以任意方式经过起点，均可获得大礼：玉蛇碎片×50

◆投掷奖励：玩家每次使用任意骰子，都可获得冒险币×1（事件触发的前进不计入），冒险币可在本页兑换商店中兑换奖励

◆终极大奖：玩家可消耗玉蛇碎片，在本活动界面兑换永久传奇武器：手斧 玉蛇纹金/烟雾弹 玉蛇纹金

◆冒险币和玉蛇碎片在活动结束后将失效，返场活动不可重复使用

●活动奖励：

= 周年庆签到 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动奖励：

= 不朽、星耀大放送 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆不朽大放送（7月16日-8月19日）

◆活动期间，每日登录可在展示的不朽武器中随机获得一把时限版本（时限版本为满星版本）

◆每日胜利1场（仅限匹配）可获得不朽大放送进度×1

◆累计获得不朽大放送进度×14后，可在活动界面选择其中一把获得（获得版本为1星版本，需使用构造核心提升星级）

◆星耀大放送（7月25日-8月19日）

◆活动期间，每日登录可在展示的星耀武器中随机获得一把时限版本

◆每日参与1场星耀无限模式可获得星耀大放送进度×1

◆累计获得星耀大放送进度×14后，可在活动界面选择其中一把获得

●活动奖励：

= 苍龙赠礼 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年12月31日 23:59:59

●活动奖励：

= 周年军备特供 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆本次对部分往期军备进行返场，本次返场的商品中，部分不朽品质枪械外观限时折扣

◆本次军备系统-积分商店折扣持续时间为 2025.07.16 07:00:00——2025.08.19 23:59:59

◆积分商店上架折扣礼包持续时间为 2025.07.16 07:00:00——2025.08.19 23:59:59

◆本活动结束后，积分商城折扣商品将恢复原价

◆通过活动礼包购买获得的积分，将与荣耀战备中抽取获得的积分同步过期，过期时间为 2025.10.22 05:59:59

●活动奖励：

= 周年特惠礼包 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆活动期间，每日登录均可购买免费礼包

◆本活动分为PVP与PVE两个页签，可以点击页签前往购买对应内容

◆活动期间，可花费星海币购买对应礼包，当星海币不足时，可通过点券兑换

◆本活动售卖礼包类型分为每日礼包，每周礼包、每月礼包以及总数限购礼包

●活动奖励：

= 全橙追击 =

●活动时间：2025年7月30日-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆活动期间，每日完成1场变异追击，即可获得变异体体验券×1和武器体验券×1

◆消耗变异体体验券即可在变异体商城中兑换时限变异体×1（时限变异体时长不可叠加）

◆消耗武器体验券即可在武器商城中兑换时限武器×1

◆时限变异体有效时长为7天，时限武器体验截止日期为8月20日

●活动奖励：

= 友情商店 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年9月17日 23:59:59

●活动奖励：

= 共赴星海 消费返利 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动奖励：

= 点券放大器 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年7月24日 23:59:59

●活动奖励：

= 追击狂潮 =

●活动时间：2025年7月16日7点-2025年8月19日 23:59:59

●活动奖励：

= 潮流明星 =

●活动时间：2025年7月25日-2025年8月25日 23:59:59

●活动规则：

◆活动期间，可花费5980星海币购买 潮流大礼包 内含：传奇角色星途 潮流明星 + 传奇武器 QBZ192 潮流明星 +星途专属语音+动作表情

◆如单独购买/获得了大礼包内物品，将会按比例扣减礼包价格（如价格未及时刷新，请重进活动界面）

●活动奖励：

= 霓幻蝶舞 =

●活动时间：2025年7月25日-2025年8月19日 23:59:59

●活动规则：

◆使用星海币x60可召唤1次，使用星海币x580可召唤10次，星海币不足可通过点券进行兑换

◆当召唤到达不同次数时 ，可额外领取兑换道具-音符

◆每次召唤均可得音符8~188，且均有机会直接获得 不朽武器 霓幻蝶息，传奇角色外观战斗序列，传奇枪械外观AKM-数位时空

◆收集奖励：当同时拥有永久霓幻蝶息，PRO梨-战斗序列，破片手雷-赛博幻音时，可获得动态头像与静态头像框霓幻瞬息

◆消耗音符可在兑换商店兑换商品，活动结束后，音符将过期并消失，还请及时使用，以免造成损失

●活动奖励：

= 累计充值送豪礼 =

●活动时间：2025年7月25日-2025年8月13日 23:59:59

●活动奖励：

1.修复了极端情况下爆破模式中背包投掷物不显示的问题

2.修复了变异追击模式中场景内电梯会异常抖动的问题

3.修复了变异追击缠绕体技能命中敌人后会清空自己分数的问题

4.修复了开镜状态下切换配件枪身常驻特效显示异常的问题

5.修复了限时超频不显示以及无法装备的问题

6.修复了铁丝网在极端角度下投掷出手后伤害、减速效果触发范围异常的问题

7.修复了极端情况下巅峰挑战局内竞拍阶段兑换竞拍币时界面没有及时刷新的问题

8.修复了部分情况下单人远征翻滚人物模型显示异常的问题

9.修复了部分情况下切换巅峰排行榜时切出其他战区榜单的问题

10.修复了维生无人机使用后连线特效显示异常的问题

11.修复了PVE模式下观战队友时，右下角的晶核武器信息没有刷新的问题

12.修复了手斧-恶蚀武装值异常问题

13.修复了某些情况下牵引刀波3号位超频不生效的问题

14.修复了ppsh&ppsh波波沙装配挂件后不显示的问题

15.修复了极端情况下雷霆风暴场景碰撞导致人物卡住的问题

16.优化了花熊皮肤语音都为普通话语音，原型角色依旧是四川话语音

17.修复了AKM、M4A1、M590A1近战特长芯片道具描述错误的问题

18.修复了电磁禁锢 2号位超频组件中文字描述错误的问题

19.修复了部分情况下变异追击变异药剂没有正常生效的问题

20.修复了PVE模式中使用加特林 乾坤无极、阴阳造化 拾取冰晶或者龙核时主角模型异常的问题

21.修复了中途加入后变异追击倒计时ui重叠遮挡的问题

22.修复了蝴蝶刀霓环蝶息武器攻击后要音效丢失的问题

23.修复了大秘境-大剧院通关结束时地面没有掉落物模型的问题

24.修复了三国·云裳皮肤角色界面袖子显示异常的问题

预计更新大小： 5033 MB

感谢所有狙友一直以来对《生死狙击2》的大力支持！我们将携大家的期望与鼓励继续奋进，尽全力为大家带来更好的游戏体验！

《生死狙击2》项目组

2025年7月15日