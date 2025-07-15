本次更新优化了标题菜单，现在玩家的功能权限会被封锁

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Q：权限密码是什么？

A：每次版本更新我们都会修改，这是一个八位密码，在每个章节过度之间，玩家的标题界面缺陷都会通过数值设置，通过在过度之间插入选项系统，可以使玩家在关卡和关卡的过度之间通过输入特定的密码开启所有标题界面的访问权限，属于开发者模式内容



Q：新的标题菜单是否兼容旧版本存档文件？

A：不兼容，但理论上可以把file2.rmmzsave文件放在根目录/Save/margarita做到自动存档文件兼容，但是因为游戏没有任何“玩家执行过存档”的记录，这个操作可能无效



Q：这次更新能给我们带来什么好处？

A：1. 更稳定的架构，2. 更好优化手柄，3. 选章功能完善



Q：旧的标题界面还可以用吗？

A：暂时没有删除旧的标题界面，但是玩家基本无法访问，虽可能考虑稳定性或者我懒等综合因素不删除旧标题画面，但是我们应该不会继续维护旧标题界面，也就意味着未来的更新内容可能无法通过旧标题界面访问，要是我太闲了，打算重构旧标题的话那就是另一个故事了，但是我不闲，第三章下半进度着急ing（悲



Q：又要丢存档伊莲酱我阐述你的梦

A：好骂，爱听，多骂 —— 薇奥琳