一、【上线公告】：

【进游戏先进（选项）调出牌速度吧宝子！】

很高兴告诉大家！

国风易经游戏——《对弈五千年》已经于7月15日上线！

本游戏是单机买断制卡牌游戏，无内购和广告，

游戏的灵感来源于《易经》和肉鸽卡牌游戏的结合，

玩家将运用易经卦象的各种技能搭配，帮助历史上的中国人民突破天幕的重重考验，经历各种历史事件。



既然《易经》是五千年来根植于中华文明的源代码，

今天请您用卡牌游戏这种全新的形式，

以《易经》哲学观为钥匙，

尝试【推演】出古人眼中的“易经历史观”！



【注意】

1、由于Demo版本时间较早，为免与正式版存档引起数据混乱，因此DEMO版即日起停用。

2、开发的时间和精力有限，肉鸽卡牌游戏的排列组合实在太多，难免会有bug，我们向被影响游戏体验的朋友真诚致歉，请通过各种渠道向我们反馈，我们会不断进行修正与体验优化！

3、进度读档功能由于一些偶发性bug难以定位，为保证玩家的良好体验，本版本暂时停用进度读档，未来一两周内测试无误即可推出使用；

4、近期更新功能预告：玩家在太虚商店时也可查看自己的牌库。