大家久等了。

《书恋与君：仙子线》商店页和 Demo 已同步上线！

仙子线将以独立 DLC 的形式发布，有自己的商店页和独立的 Demo。

原因的话，首先是由于剧本的设计，新玩家可以只玩仙子线，不玩本体。

其次就是，《书恋与君》本体的销量实在是不理想，《仙子线》作为独立作品卖的话，要是能吸引到足够多的新玩家，回本的几率会大一些。

总之，我加油肝！