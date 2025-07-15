大家久等了。
《书恋与君：仙子线》商店页和 Demo 已同步上线！
仙子线将以独立 DLC 的形式发布，有自己的商店页和独立的 Demo。
原因的话，首先是由于剧本的设计，新玩家可以只玩仙子线，不玩本体。
其次就是，《书恋与君》本体的销量实在是不理想，《仙子线》作为独立作品卖的话，要是能吸引到足够多的新玩家，回本的几率会大一些。
总之，我加油肝！
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《书恋与君：仙子线》商店页和 Demo 已同步上线！
仙子线将以独立 DLC 的形式发布，有自己的商店页和独立的 Demo。
原因的话，首先是由于剧本的设计，新玩家可以只玩仙子线，不玩本体。
其次就是，《书恋与君》本体的销量实在是不理想，《仙子线》作为独立作品卖的话，要是能吸引到足够多的新玩家，回本的几率会大一些。
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