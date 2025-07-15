尊敬的各位玩家，大家好：

感谢大家对《情感反诈模拟器》的喜爱和关注，本次更新根据大家的反馈和建议进行的优化，希望能够提升大家的游戏体验。

我们非常需要且欢迎大家向我们持续提供各种反馈和建议，您们的每一条信息，我们都会认真阅读，感恩！

更新时间：2025年7月15日15:00

我们将于每周二进行定期更新，更新期间不会影响玩家正常游戏，更新完毕后玩家重启steam平台即可下载更新。

更新内容如下：

【文案修正】

1、修正月盈人物档案「大佬A」中的文案错误（感谢玩家指出）

2、人物档案封面梦娜修改为“潘梦娜”（感谢玩家指出）

【图片替换】

1、替换故事线图片（感谢玩家指出）

【留言板功能优化】

1、新增留言板按时间排序的筛选功能

2、新增【收藏】功能，增加了我的收藏页面

3、新增留言板调整字体大小功能，选择后会跟随存档保存

4、优化留言板首页、我的留言、我的收藏的页面布局

5、优化我的留言页未审核通过的帖子增加问号 icon 的提示

6、优化一键滚动到顶部的快捷操作按钮

7、优化留言板首页点击“我有分享”跳转到“我的留言”页自动打开新增弹窗

FAQ参考文档>>>

《情感反诈模拟器》制作组

问题反馈：

3974722923@qq.com