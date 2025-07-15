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15 July 2025 Build 19217531 Edited 15 July 2025 – 01:46:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新玩法 | 异星远征
- 异星远征：玩法限时开启，继承者们可在旅团组成小队挑战新BOSS“黑脉凝脂体”
- 旅团竞拍：大量稀有物品将在异星远征结束后开启竞拍，所有参与远征的成员可参与竞拍并获得竞拍分红

新机制 | 千面之闸
- 继承者们可自行构建4条远古词条，并可保留神话装备专有词条，将其升华为不朽套装

新魂卡 | 光之化身.巴德尔
- 冰系全新魂核上架，稳定提供暴击伤害，单魂核羁绊增益团队全属性伤害

新幻化 | 血族的永生诅咒
- 「绯月绮梦」「幻夜惑心」「永夜之主」，主角套装全新呈现

新章节 | 黄金宫的碎片
- 开启真骸6-5新章节故事，同时开启开启世界树，章节任务，世界进度等奖励

优化项 | 世界树的新生枝芽
- 全新的<自由战斗>模式，继承者们可在技能界面切换战斗模式
- 新增<神祇幻境>精神力排行榜，继承者们可在圣念护符界面查看当前精神力排行情况
- 新增<神祇幻境>选择单人/多人银之匙，新增快速排序按键
- 新增<神祇幻境>1~3阶单人钥匙可快速跳过战斗并获得奖励（无需开启特权）
- <古神共斗>商店新增部分神话图纸兑换
……以及其它大量细节...

Changed files in this update

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