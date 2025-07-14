- 调整部分秘境内AI分布跟数量避免大面积聚集卡顿，雷秘境龙增加位置追踪
- 修复背包内丹药丹方交换位置后UI背景显示错误
- DLSS/FSR/XeSS修改为开启任意一项自动关闭其他方案，对小白更加友好
- 幸运：最高提高20%掉率，例如某物品正常掉率为10%，在100点幸运的情况下掉率是12%
- 血契操纵术改为无法奴役Boss
- 修复飞到一定高度区间的时候海面变黑渲染瑕疵
- 增加在两万丈以上高空使用脱离卡死时自动回到地面
- 优化飞舟法宝进入自动驾驶模式时人物容易脱离掉落
- 飞舟法宝C键升档支持按键自定义
- 修复飞舟相关快捷键修改后UI快捷键提示没有自动更新
- Boss血条优化改为常规的红色，增加剩余血量信息
- 阵盘炼制增加进度条
- 修复宗门成员显示异常
- 加大境界差强度，调高跨境界高打低伤害增幅跟低打高伤害减免
2025年7月14日0.5.5.13版本更新
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