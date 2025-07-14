前往冒险者公会，升级成为中级冒险者，并选择你的子职构筑！

或许你已经完成了盗贼的个人任务，并为她解锁了一种全新的可能性。在原本的计划中，我试图通过为每位同伴角色添加一个个人任务的方式来为其解锁子职业，但后来问题显现：每章一个个人任务会导致一些角色的子职业解锁极其滞后，届时玩家很可能没有了更新构筑的意愿。因此，在新版本中，只要你成为了中级冒险者，并携带着你至少为20级的队友前往冒险者公会，你就能为他们选择子职业！

冒险者协会中的新水晶会帮助你做到这一点。

只要你开启这个系统，便能方便且全面地阅读子职列表，查看每个职业的不同特性，并做出你的选择

选择你的角色（不能是冒险者本人，他现在还没有什么可能性）

选择你的子职业并精进！

每次职业更改需要付出代价——所以在你做出选择之前最好进行考虑！

得益于强大的插件功能支持，现在几乎每个职业都拥有一个独属于他们自己的被动技能，这个被动技能将成为他们构筑的基础。

这些被动技能中，有一部分非常强大，但别太担心它们对游戏难度的影响，因为许多Boss会无视你的新机制！尤其是那些章节末Boss，最强大的神明们，他们几乎免疫你的所有小伎俩。准备好苦战吧。

前往任何酒馆，坐下来和对面的家伙玩一局！

另一个好消息是，如果你手痒痒了，我们现在支持二十一点！虽然它不应该出现在这个年代，但谁管呢？当心别把你自己输得精光了。

要来一局昆特牌吗？

你可以在中庭的任何酒馆找到一个愿意和你玩牌的人。他们的钱无穷无尽，以赢光你为目标。

全新的委托接取菜单！

在原来的版本中，委托形任务既不能很好地介绍自己，也不能直观让你看到奖励。我们改进了这一点！ 现在委托菜单本身看上去十分有感觉了！

其他零碎更新

大量bug得到修复，如果你之前因为某个bug被气到退游，向您道歉。您可以接着回来玩玩看！

现在游戏支持手柄游玩。不过，如果想钓鱼的话，QTE系统尚未适配手柄；

增加了一些引导，玩家不应该不知道自己要做什么！

以及存档系统更新，现在你可以更方便的读档，查看存档内容，不用再担心会忘记哪个栏位存了什么！

以及其他更新，进入游戏以查看详情。

感谢您的支持！