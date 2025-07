Heróis de Noname - Beta Aberto/Acesso Antecipado Versão 1.8.9

Atualização 1.8.9

Resumo da Atualização

História Principal - Novas Missões

Contratos de Recrutamento diários

Nova personagem adicionada

Nova Incursão

Remoção temporária do modo Roguelike

Buffs e Nerfs

Equipamentos novos

Devlog

Como o tempo passa... Mal parece mas Heróis de Noname está oficialmente na steam a 1 ano. Realmente gostaria de fazer um evento de aniversário mais dedicado e com mais carinho mas esses últimos tempos vem sido beeeem complicados e conturbados para mim.

Pois bem, com a história do Porto Viridi encerrada e a adição de uma personagem muito esperada ao jogo (obtida pela história e não gacha) acredito que seja uma "comemoração" de aniversário "ok" dadas as circunstâncias. Espero que ano que vem as coisas estejam melhores e possa fazer algo mais elaborado e requintado para vocês.

No caso o aniversário de lançamento é dia 30 de Julho, então para compensar a demora por essa atualização estarei dando contratos de recrutamento por 17 dias.

Sou muito grato ao apoio e carinho de todos que reportam bugs, jogam e opinam sobre lá no grupo. Vocês são incríveis!

Era para ter lançado essa atualização no começo do mês e lançaria outra mais próxima do aniversário do jogo, entretanto, coisas aconteceram que me impediram de seguir com esse plano.

Nesses tempos tive picos de inspiração para fazer o próximo evento, contudo, acabei por "refaze-lo" do zero pois não gostei do que havia escrito. Digo, não senti que era o que eu gostaria de passar com aqueles personagens envolvidos então decidi protelar mais um pouco o próximo evento para desenvolver melhor a história.



E por aqui encerro o Devlog de hoje. Obrigado pela atenção e apoio ao projeto, vocês são d+.