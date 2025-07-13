1.修复了过场动画中能打开UI的问题

2.修复了佛罗里达剧情室友角度问题

3.修复了直升飞机卡死问题

4.修复了跑车会被贴花的问题

5.修复了拿枪和服务员对话卡死的问题

6.修复了解密游戏视角纵轴是相反的问题

7.修复了恐怖游戏无法移动无法转动视角的问题

8.修复了二楼洗澡选择自己洗澡以后无法触发主线的问题

9.修复了富孩子去打博物馆保安会提示被开除的问题

10.增加了超人模式激光眼的伤害

11.增加了超人模式下超级坠落会对地面附近造成伤害

12.增加了女角色被富家庭出身攻击的额外音效

13.新增了某些任务提示防止玩家找不到触发地点

14.字幕现在更新为默认开启

15.删除了富孩子版本能触发穷人招聘保安的问题

16.修复了商场里面npc被枪攻击没反应的问题