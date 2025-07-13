大家好，这里是本周的更新日记…或者说上周的，因为发出这篇报告的时候可能已经周一了。

本周更新：

0：引入本游戏难度计算指标（待定）

1：加入两首新曲目：

揭幕！欺世之篇

作编曲：Suno

谱师：QiAQ_谱师p

BPM：102

长度：87s

开放难度：D1 D3

定数评级：D1：1.7 D3：2.8

主要技巧点

1. D1：

a) 三连音2+1节奏型 （三连音123，前四后八形成的节奏型）

b) 6k动线（将某种乐器的大致空间动态复刻到整体六条轨道上）

c) 3k动线（只将一种乐器的动态复刻在某一侧的三条轨道上）

d) 单不规律动线（分别复刻两种不同的乐器到左三轨/右三轨上，但只有一侧为不规律指法

2. D3：

a) 三连音2+1节奏型 （三连音123，前四后八形成的节奏型）

b) 6k动线（将某种乐器的大致空间动态复刻到整体六条轨道上）

c) 3k动线（只将一种乐器的动态复刻在某一侧的三条轨道上）

d) 单不规律动线（分别复刻两种不同的乐器到左三轨/右三轨上，但只有一侧为不规律指法

e) 双不规律动线（分别复刻两种不同的乐器到左三轨/右三轨上，两侧同时不规律指法）

f) 十六分音符交互

克莱因瓶

作编曲：QiAQ_谱师p

谱师：QiAQ_谱师p

BPM：160

长度：136s

开放难度：D1 D2 D3

定数评级：D1：1.9 D2：2.8 D3：3.8

主要技巧点：

1. D1：

a) 6k动线

b) 3k动线

c) 十六分音符交互

d) 长短交替节奏型

2. D2：

a) 6k动线

b) 3k动线

c) 单不对称动线

d) 十六分音符交互

e) 长短交替节奏型

f) 单侧连续小楼梯（3k的连续小楼梯）

3. D3：

a) 6k动线

b) 3k动线

c) 单不对称动线

d) 双不对称动线

e) 十六分音符交互

f) 长短交替节奏型

g) 单侧连续小楼梯

h) 双侧连续大楼梯（至少4k的连续大楼梯）

为使得玩家能够快速体验到新的谱面，本周概率up这两首曲子

调整后综合概率：揭幕！欺世之篇 25% 克莱因瓶 33.3% 余下曲目均为 8.3%

2：为事件卡死bug提供了可行的规避方法

这里不过多赘述，总之遇到卡死时，你们一定会知道解决方法的（笑

3：依然是一些bug的修复和游戏优化