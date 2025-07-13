亲爱的东家们：
本赛季不仅对核心特性系统进行了全面重构与升级，同时也围绕东家们的反馈，带来了诸多功能优化与新增内容。无论是养成策略还是战斗节奏，都将迎来全新体验，助力各位东家在波澜再起的江湖中，书写属于自己的奇门之道！
以下为本赛季重点更新内容预览：
一、增加武器类型转换功能【赛季首月内实装】
二、轮回特性补偿、升级、解锁机制规则
三、轮回挑战难度提升
1.赛季天机玉：本玩法核心资源之一，具备随机词缀与强大属性，可直接镶嵌于命盘九宫格中，构筑奇门组合。该类型仅限当赛季使用，无法传承，常常拥有极具突破性的效果。（可上架交易）
2.轮回天机玉：另一类核心资源，具备固定属性，可自由搭配任意命盘，并通过天地人属性组合解锁多样特性流派，可长期保留并传承至后续赛季。（仅轮回天机玉残片可上架交易）
3.六道试炼门票残片：轮回关卡将掉落六道试炼等副本玩法的门票碎片，东家可通过收集残片，自行合成【慕火试炼牌】。
4.终极六道门票残片：新赛季起，终极六道门票将不再通过商城直接购买，而是通过末法轮回关卡掉落残片，由东家收集后合成获得。
5.此外，轮回挑战中还将掉落大量珍稀奖励，包括：各类【遗物】与可镶嵌的【遗物宝石】, 多种实用道具，如【金锭】【经验书】【红颜香笺】（可用于【转香阁】抽奖，获取更多稀有资源）
四、新增每周打桩排行榜
五、轮回翻牌体验优化
六、叛师令等级重置调整【赛季首月内实装】
七、糖葫芦商店兑换内容调整
八、开服7日冲刺活动取消
九、【卜卦】玩法暂不开放
以上便是第七赛季的新增与优化要点。我们始终致力于为每位东家打造更加平衡、顺畅且充满趣味的江湖体验。
感谢您一如既往的理解与支持！
《江湖客栈》团队
2025年7月14日
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