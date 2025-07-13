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13 July 2025 Build 19207983 Edited 13 July 2025 – 20:33:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

亲爱的东家们：

本赛季不仅对核心特性系统进行了全面重构与升级，同时也围绕东家们的反馈，带来了诸多功能优化与新增内容。无论是养成策略还是战斗节奏，都将迎来全新体验，助力各位东家在波澜再起的江湖中，书写属于自己的奇门之道！
以下为本赛季重点更新内容预览：


一、增加武器类型转换功能【赛季首月内实装】

  • 为方便东家们根据战斗策略灵活切换流派，我们正筹备上线【武器类型转换】功能。该功能将允许部分武器在保持强化、精炼等核心属性的基础上，转换为其他类型武器，从而降低玩家多线养成的负担，提升资源利用效率。目前该功能仍在开发与打磨中，预计将在后续版本中正式开放，敬请期待。


    • 二、轮回特性补偿、升级、解锁机制规则

  • 登录新赛季后，我们将根据您渔村中的所有小人服用过的如下丹药，获得相应的通天珠补偿：天工开物丹/地设浮屠丸/人炁昆仑散 每个 = 868通天珠，忘魂花 每个 = 318通天珠。
  • 当您将角色从“渔村”带入新赛季时，角色身上的特性将自动转化并解锁对应的轮回天机石，解锁后的轮回天机石将自动传承。
  • 如果对应的轮回天机石已经解锁，那么再次传承拥有相同特性的角色将获得补偿，每个重复特性都将获得一定特性相同品质及数量的【问心玉符残片（绑）】作为补偿。


  • 轮回天机玉升级需由驻客实际装备并参与关卡战斗积累经验值，达到升级所需经验后，消耗对应数量的轮回天机玉残片即可完成升级。


    • 三、轮回挑战难度提升

  • 在第七赛季【奇门遁甲】中，轮回关卡将全面升级，并成为获取核心资源与宝物的主要途径。本赛季轮回共设10个难度，前期将开放轮回一至轮回四，玩家通关轮回四后，将在24小时内逐步解锁更高难度挑战。随着难度提升，关卡掉落的稀有与独占资源也将显著提升。
  • 在本赛季的轮回关卡中，东家们可获得以下核心资源：
    1.赛季天机玉：本玩法核心资源之一，具备随机词缀与强大属性，可直接镶嵌于命盘九宫格中，构筑奇门组合。该类型仅限当赛季使用，无法传承，常常拥有极具突破性的效果。（可上架交易）

    2.轮回天机玉：另一类核心资源，具备固定属性，可自由搭配任意命盘，并通过天地人属性组合解锁多样特性流派，可长期保留并传承至后续赛季。（仅轮回天机玉残片可上架交易）

    3.六道试炼门票残片：轮回关卡将掉落六道试炼等副本玩法的门票碎片，东家可通过收集残片，自行合成【慕火试炼牌】。

    4.终极六道门票残片：新赛季起，终极六道门票将不再通过商城直接购买，而是通过末法轮回关卡掉落残片，由东家收集后合成获得。

    5.此外，轮回挑战中还将掉落大量珍稀奖励，包括：各类【遗物】与可镶嵌的【遗物宝石】, 多种实用道具，如【金锭】【经验书】【红颜香笺】（可用于【转香阁】抽奖，获取更多稀有资源）


    • 四、新增每周打桩排行榜

  • 全新【每周打桩排行榜】功能即将上线！东家们可在训练场中挑战输出极限，上传战斗表现参与排行，争夺专属称号。谁是当周最强输出？榜上见分晓！


    • 五、轮回翻牌体验优化

  • 为提升关卡结算阶段的流畅性，我们对轮回玩法中的翻牌抽奖机制进行了优化。更新后，通关关卡后将可通过点击【翻牌抽奖】按钮一次性完成所有奖励抽取，省去多次点击与等待流程，整体体验更加便捷高效。


    • 六、叛师令等级重置调整【赛季首月内实装】

  • 在使用【阿牛叛师令】或【师门叛师令】对驻客进行门派转换时，该驻客的等级将统一重置为1级。此调整旨在优化驻客培养体系，避免因高等级驻客频繁切换门派带来的战力失衡，同时也为不同门派的成长路径提供更清晰、可控的培养节奏。


    • 七、糖葫芦商店兑换内容调整

  • 糖葫芦】的获取方式及商店可兑换内容将进行全面调整。同时新增了更多实用性强、性价比高的道具供东家们选择兑换。


    • 八、开服7日冲刺活动取消

  • 为优化游戏活动体验，本赛季将取消原计划的“开服七日冲刺”活动。我们将以更丰富、更公平的活动内容替代，敬请期待即将上线的每周打桩排行榜活动！


    • 九、【卜卦】玩法暂不开放

  • 由于功能仍在调试完善中，【卜卦】玩法将暂时延后上线，待系统稳定后将第一时间开放，敬请各位东家耐心期待，感谢理解与支持。


    • 以上便是第七赛季的新增与优化要点。我们始终致力于为每位东家打造更加平衡、顺畅且充满趣味的江湖体验。
    感谢您一如既往的理解与支持！


    《江湖客栈》团队
    2025年7月14日

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