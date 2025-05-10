各位道友，你们好！

感谢各位对《宗门志》的支持和反馈，我们吸收大家建议后进行了本次更新，大家可以直接使用旧存档进行体验。更新内容如下：

修复了【灵山石精】怪物无法被普攻命中的问题

修复了理念【斗法征伐】根据【声望】发放特质有误的问题

修复了【任务历练】解锁时弹出UI遮挡引导的问题

修复了地图上妖兽模型未刷新的问题

修复了山门遭受攻击后不会回血的问题（当前版本中，在未遭受伤害时会自动恢复山门血量）

修复了天地规则无法通过成就正常领取的问题

修复了建造队列无法拖动、切换队列顺序的问题

修复了部分天地规则成就描述错误的问题

修复了机缘刷新会在地图边缘的问题（已经刷新的无法修改）

修复了战斗中某些交互导致的卡死问题

修改了妖巢、护宝妖兽生成频率、修改了护宝妖兽持续时间

修复了仙苗试炼时，掌门的决策没有正确发放奖励的问题

修复了部分特殊条件下，修士无法点击结丹渡劫的问题

修复了拍卖会事务错误的问题

降低理念“天经道义”维护州郡的额外费用（2→1）

增加了山门和洞府中的外门弟子容纳数量

妖巢可以进行快速战斗

优化了弟子历练任务：现在积压过多宗门悬赏时，会提示掌门派弟子清剿妖兽（清剿妖兽可以让弟子清除宗门附近的妖兽）

优化了护宝妖兽等级更适合玩家境界调整

优化【杀心证道】理念关于【灵蕴】炼制方法的描述

优化了不同大小地图对妖巢、护宝妖兽生成频率的影响