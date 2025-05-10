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平衡性调整：
前言：
近期会迎来一次较大更新（S2赛季），涉及众多棋子、道具、技能、羁绊改动，并且引入转职系统，请大家敬请期待。
棋子：
米斯蒂娅：
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基础生命值650/1170/2106调整为700/1200/2300
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基础攻击力50/85/160调整为55/90/179
莉格露：
- 修复了释放技能瞬间会抽搐的不协调性
莉莉白：
- 双抗由35调整为25
橙：
- 二星基础生命值由1230调整为1150
帝：
- 基础攻击65/120/179调整为60/99/160
椛：
- 技能双抗提升由40/60/100调整为20/35/80
美铃：
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基础生命值850/1450/2530调整为800/1400/2600
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技能双抗提升由40/60/100 调整为20/35/80
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彩虹风铃基于的总攻击力调整为全等级200%
妖梦：
- 分身继承的攻击力由90%/110%/150%调整为95%/105%/120%
梅露兰：
- 技能伤害由240/320/520调整为225/300/500
梅蒂欣：
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基础生命值由650/1200/2106调整为750/1300/2350
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基础攻击力由45/86/149提升为60/99/179
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双抗由35提升为45
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技能伤害由500/800/1400提升为600/900/1600
灵梦：
- 技能眩晕时间由1.5/2/2.5秒调整为1.5/1.75/2秒
铃仙：
- 移除无视部分护甲的被动
村纱水蜜：
- 缩短了技能释放的准备时间
帕秋莉：
- 修复了释放技能瞬间会抽搐的不协调性，大火球的额外伤害由50/100/150调整为75/125/225，后续燃烧伤害由250/350/600调整为200/275/450
拉尔瓦：
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基础生命值由800/1400/2468调整为900/1600/2850
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双抗由45提升为55
恋：
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初始生命值由750/1300/2300调整为750/1326/2444
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基础攻击力由70/132/217调整为85/140/264
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技能基于的攻击力由200%/300%/400%调整为全等级300%
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初始蓝量由35调整为45，最大蓝量由65调整为75
小町：
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基础生命值由850/1500/2792调整为900/1500/2900
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技能基础伤害由180/280/550调整为200/300/550
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技能斩杀线由20%/25%/30%调整为10%/15%/25%
文：
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基础生命值由800/1530/2730 调整为750/1450/2500
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最大魔法由100提升为120 初始魔法由40提升为60
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基础攻击力由75/130/273调整为85/140/275
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技能基于的攻击力由70%/100%/110%调整为85%/90%/100%
神奈子：
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技能御柱的数量由4/5/8调整为3/4/6
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造成的伤害由200/350/800调整为100/150/450
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提供的双抗由20/35/150调整为20/35/80
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御柱的生命值由650/1100/4000调整为600/900/2000
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初始蓝量由100调整为60，最大蓝量由200调整为160
妹红：
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技能持续时间由全等级4s调整为4.5s，伤害由250/400/1000调整为225/350/1000，三星妹红技能范围由2×3调整为3×3的范围
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凤凰蛋的血量由700/1200/4000调整为700/1200/3000，复活时间由4s调整为4.5s
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爆炸伤害由240/360/1200调整为200/325/600
翠香：
- 技能额外基于的攻击力伤害由全等级100%调整为125%，变大持续时间由全等级5s调整为5s/6s/8s
天子：
- 缩短了技能释放的准备时间
幽幽子：
- 初始魔法由0调整为40
永琳：
- 初始魔法由0调整为40
寅丸星：
- 技能伤害系数由135/235/2000调整为120/210/2000，最大蓝量由110调整为120
幽香：
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初始生命值由1300/2480/4444调整为1250/2200/4500
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开伞格挡伤害由45%/60%/98%调整为50%/55%/95%
诹访子：
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初始生命值由1600/2850/5100调整为1600/2750/6000
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技能伤害由250/500/1500调整为350/600/2500
爱丽丝：
- 最大魔法由70/70/70调整为70/70/1
芙兰朵露：
- 技能间隔冷却由1s调整为0s
羁绊：
战斗：
- 8战斗属性提升由每秒6双攻8双抗调整为8双攻10双抗
祈福：
- 双抗获取量由35/60/95/150调整为30/50/80/120
冥河：
由2/4羁绊修改为2/3/4羁绊
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2：敌方每有一名单位阵亡，冥河单位恢复10%法力5%生命值，并在本场战斗中获得5%的攻击力和法术强度提升
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3：敌方每有一名单位阵亡，冥河单位恢复10%法力8%生命值，并在本场战斗中获得10%的攻击力和法术强度提升
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4：敌方每有一名单位阵亡，冥河单位恢复15%法力12%生命值，并在本场战斗中获得15%的攻击力和法术强度提升
神明：
由2/4羁绊修改为2/3/4羁绊
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2：开局全队获取蓝量20
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3：开局全队获取蓝量35
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4：开局全队获取蓝量60
元素：
由2/4羁绊修改为2/3/4羁绊
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2：元素单位获得200额外生命值和每秒10点的生命回复
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3：元素单位获得300额外生命值和每秒20点的生命回复
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4：元素单位获得450额外生命值和每秒40点的生命回复
弹幕：
- 第五次伤害提升基于的攻击力由全等级50%调整为40%/45%/55%/80%
竹林：
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新增50%血以下获得攻速，生命回复时长由3s调整为4s
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3/4/5/6获取攻速数值分别为：15%/25%/40%/60%
装备：
奇怪的头套：
新增额外获得25双抗
天狗的盾：
获得的额外护甲由80调整为60，反弹普攻伤害由25%调整为20%
庭师的双剑：
额外获得45攻击力调整为30攻击力
龙之星：
调整为每次攻击获得8攻击力，最多叠加20层，满层后额外获得50%攻击速度
万宝槌：
护盾量由10%最大生命值调整为15%最大生命值，双抗提升由25调整为30
巫女服：
获得的额外魔抗由80调整为60，获得魔法盾基于的生命值由50%调整为65%
僧侣的降魔杵：
新增额外获得25%攻击速度
御币：
新增额外获得15攻击力和15法术强度
仙人的笏板：
新增额外获得15攻击力和15法术强度
雷光羽衣：
新增额外获得20%攻击速度和10法术强度
冈格尼尔：
全能吸血由35%调整为40%
Changed files in this update