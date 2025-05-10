维护时间：5.11 00:00-01:00

平衡性调整：

前言：

近期会迎来一次较大更新（S2赛季），涉及众多棋子、道具、技能、羁绊改动，并且引入转职系统，请大家敬请期待。

棋子：

米斯蒂娅：

莉格露：

莉莉白：

橙：

帝：

椛：

美铃：

彩虹风铃基于的总攻击力调整为全等级200%

技能双抗提升由40/60/100 调整为20/35/80

妖梦：

梅露兰：

梅蒂欣：

基础生命值由650/1200/2106调整为750/1300/2350

灵梦：

铃仙：

村纱水蜜：

帕秋莉：

拉尔瓦：

基础生命值由800/1400/2468调整为900/1600/2850

恋：

初始蓝量由35调整为45，最大蓝量由65调整为75

技能基于的攻击力由200%/300%/400%调整为全等级300%

基础攻击力由70/132/217调整为85/140/264

初始生命值由750/1300/2300调整为750/1326/2444

小町：

技能斩杀线由20%/25%/30%调整为10%/15%/25%

技能基础伤害由180/280/550调整为200/300/550

基础生命值由850/1500/2792调整为900/1500/2900

文：

技能基于的攻击力由70%/100%/110%调整为85%/90%/100%

基础攻击力由75/130/273调整为85/140/275

最大魔法由100提升为120 初始魔法由40提升为60

基础生命值由800/1530/2730 调整为750/1450/2500

神奈子：

初始蓝量由100调整为60，最大蓝量由200调整为160

御柱的生命值由650/1100/4000调整为600/900/2000

提供的双抗由20/35/150调整为20/35/80

造成的伤害由200/350/800调整为100/150/450

技能御柱的数量由4/5/8调整为3/4/6

妹红：

爆炸伤害由240/360/1200调整为200/325/600

凤凰蛋的血量由700/1200/4000调整为700/1200/3000，复活时间由4s调整为4.5s

技能持续时间由全等级4s调整为4.5s，伤害由250/400/1000调整为225/350/1000，三星妹红技能范围由2×3调整为3×3的范围

翠香：

天子：

幽幽子：

永琳：

寅丸星：

幽香：

开伞格挡伤害由45%/60%/98%调整为50%/55%/95%

初始生命值由1300/2480/4444调整为1250/2200/4500

诹访子：

技能伤害由250/500/1500调整为350/600/2500

初始生命值由1600/2850/5100调整为1600/2750/6000

爱丽丝：

芙兰朵露：

羁绊：

战斗：

祈福：

冥河：

由2/4羁绊修改为2/3/4羁绊

2：敌方每有一名单位阵亡，冥河单位恢复10%法力5%生命值，并在本场战斗中获得5%的攻击力和法术强度提升

3：敌方每有一名单位阵亡，冥河单位恢复10%法力8%生命值，并在本场战斗中获得10%的攻击力和法术强度提升