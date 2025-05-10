经过紧张刺激的筹备，蜥学东渐终于迎来一波剧情推进！新的剧情将聚焦蜥蜴人入侵对内地带来的影响，崛起的新兴阶层与衰败的旧社会，涌入的难民与冷漠的本地人，韬光养晦与激进复仇，白毛萝莉与大雷御姐……新剧情将会在“新剧情抢先看”功能中单独列出，待本章主线更新完毕后才会融入游戏过程，欢迎随时体验。

0.4.21更新说明：更新到第十章