各位道友，你们好！

感谢各位对《宗门志》的支持和反馈，我们吸收大家建议后进行了本次更新。更新内容如下：

修复了胜利目标不会出现的问题：

现在胜利目标会在首位修士突破【元婴境】时出现，和器灵对话后触发后续剧情；

-（当前版本中，共有"斩魔飞升"和"征服飞升"两种胜利方式）

修复了部分玩家战斗结束后加载界面卡死的问题；

修复了部分玩家过回合结算时卡死的问题；

修复了占据无心洞府后产出混元灵珠效果不生效的问题；

修复了筑基圆满修士可增加的金丹潜能上限与描述不符的问题（现版本统一为20）；

解除开局宗门传承中【上古仙庭】和【万年大宗】的成就限制；

解除开局掌门传承中【绝世天资】和【灵根深种】的成就限制；

当外门弟子冗余时，不再降低凝聚力，但宗门将自动停止招收外门弟子；

修复了挑战【护宝妖兽】时，无法进行【撤退】操作的问题；

现在可以使用ESC快捷键关闭任务界面；

优化了AI势力占据地点的逻辑；

提升了上品金丹在结婴时获得机缘的速度；

上品金丹感悟机缘的基础值50→100；

降低了元婴到化神境所需的时间；

元婴功法提供的基础修为大幅提升；