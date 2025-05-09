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9 May 2025 Build 18408167 Edited 9 May 2025 – 20:09:18 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

以下の機能変更を行いました。

  • 麻雀チュートリアル中、他のボタン類を触れないように変更。

  • 思い出が発動しない条件として「出場停止」状態であることを表示するように変更。

  • 「発動中の思い出」の背景を全体と一致するように変更。

Changed files in this update

Depot 3423381
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