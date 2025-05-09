以下の機能変更を行いました。
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麻雀チュートリアル中、他のボタン類を触れないように変更。
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思い出が発動しない条件として「出場停止」状態であることを表示するように変更。
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「発動中の思い出」の背景を全体と一致するように変更。
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以下の機能変更を行いました。
麻雀チュートリアル中、他のボタン類を触れないように変更。
思い出が発動しない条件として「出場停止」状態であることを表示するように変更。
「発動中の思い出」の背景を全体と一致するように変更。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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